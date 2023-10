Hecovali se, až to nakonec udělali. Hasiči z Teplic zdolali Sněžku v plné polní

Pro lidi, které po cestě potkali, to byla zapeklitost. Proč jdou na Sněžku hasiči? Co se tam asi tak děje? Kdepak zásah. To šlo jen o hec party teplických hasičů z JSDH Teplice - Sobědruhy. Vyhecovali se vzájemně natolik, že v minulých dnech vyrazili na nejvyšší horu České republiky v plné polní. Na vrcholu se lidé v zimních bundách nestačili divit, co tam usměvavá parta chlapů z Teplic v hasičské uniformě a s kyslíkovou lahví na zádech dělá.

Chlapi z jednotky SDH Teplice-Sobědruhy se rozhodli jít tzv. ,,v plné polní" na Sněžku. | Foto: Petr Málek