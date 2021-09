Už pár dní stojí na podstavci umístěném na soukromém pozemku socha pohraničníka se psem. V sobotu ji chtějí slavnostně odhalit členové Klubu českého pohraničí. Svolávají se na Cínovec u příležitosti 70. výročí přijetí zákona o ochraně státní hranice a památce padlým ochráncům hranice od roku 1918 do roku 1991.

Proti instalování sochy se v pondělí 20. září vyjádřili politici z koalice Spojenci pro kraj. „Zabíjení vlastních občanů na československé hranici dává tenhle bizarní spolek ke cti tehdejším pohraničníkům. Takový pokroucený výklad dějin do dnešní doby nepatří,“ uvedl náměstek hejtmana pro kulturu a cestovní ruch Jiří Řehák. Poukazuje na to, že ministerstvo vnitra řadí Klub českého pohraničí mezi extrémistické organizace a jejími aktivitami se zabývá i civilní kontrarozvědka.

Zneuctění památky zabitých civilistů

Krajský radní Michal Kučera z krajské koalice už zkoumá právní možnosti, jak lze docílit odstranění sochy odkazující ke zločinnému režimu. „Její umístění je zneuctěním památky těch nejméně 282 zabitých civilistů, kteří se pokoušeli uprchnout z totality za svobodou. Stejně tak neuctivé je vztyčení sochy k pohraničníkům, kteří na hranicích umírali povětšinou kvůli komunistickému šlendriánu a drilu na následky nehod a sebevražd,“ zmínil radní. Vztyčení sochy pohraničníka je podle něj urážkou všech obyvatel v Ústeckém kraji.

Sochu řeší i lidé z Cínovce. Zejména na facebookovém profilu Pro Dubí. „To chce pořádné kladivo,“ napsal tam do komentářů Pavel. „Máme pěkný výhled z okna,“ přidala ironickou poznámku Vendula. Deníku poskytla fotografii, na které je vidět nedávná instalace sochy.

Neutrálně se k dané věci staví Petr Pípal, starosta Dubí, pod který Cínovec patří. Už dříve se vyjádřil v tom smyslu, že jsou to aktivity na soukromém pozemku. „Navíc to je zastrčené mimo veřejný prostor. Zástupci spolku žádný zákon neporušili, stavební povolení na to nepotřebují,“ dodal k tomu v úterý 21. září. „Každý na to může mít svůj názor, ale jsou spolkem jako každý jiný,“ podotkl představitel Dubí s tím, že město v dané věci nic podnikat nehodlá.

Pohraničník stojí na louce pod cínoveckým Casinem ve směru od Teplic, u místní silnice vpravo nad konzumem. V sobotu v poledne se u něj sejdou členové Klubu českého pohraničí. V rámci odhalení má zaznít Československá státní hymna a také husitský chorál.

Kdo přesně za vztyčením sochy stojí, se Deníku nepodařilo zjistit. Je ale možné, že akt má souvislost s bývalým pohraničníkem Pavlem Svobodou z Teplic. Ten totiž už dříve projevil velký zájem o odkoupení sochy nazvané Na stráži míru, která stojí v Chebu. Měla se stát jeho vlastním pomníkem právě na soukromém pozemku, který si na Cínovci pořídil. „Chci si tam umístit sochu a tam se mi budou chodit dětičky klanět, až umřu,“ řekl už dříve Reportérům ČT. Svoboda na jaře podlehl covidu.

Klub českého pohraničí je spolek bývalých pohraničníků. Nostalgicky vzpomínají na časy, kdy Československo mělo hranice obehnány ostnatými dráty a tuto mez bránili s nasazením života lidé se psy a samopaly v ruce. Před 70 lety vypracoval komunistický režim zákon o ochraně státních hranic. Na jeho základě vznikaly jednotky Pohraniční stráže chránící území postupně vznikající, takzvané železné opony.