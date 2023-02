Už v květnu chtějí u Thermalia v Teplicích odhalit novou bustu. V těchto dnech vymodelovává do hlíny Libor Pisklák tvář saského krále Fridricha Augusta. Ten kdysi přijel do Teplic z Drážďan i s celým dvorem a lázně se díky tomu mohly nebývale rozvinout. Plastiku plánují instalovat na pěší zóně u Thermalia. Sem chtějí od Císařských lázní přistěhovat i starší bustu akademického sochaře z Litoměřic. Ztvárňuje zakladatelku prvních lázní v Teplicích, královnu Juditu.

Oproti práci na Juditě, jejíž tvář byla známá jen ze staré mince, nebylo pro umělce tentokrát příliš složité dohledávat podobu. „Existuje spoustu maleb a reliéfů Fridricha Augusta, bylo z čeho vyjít. V Drážďanech je pochopitelně jako doma, stojí tam i jeho obrovská pozlacená plastika,“ popisuje Pisklák svoje hlavní inspirační zdroje. „Samozřejmě, není to přepis a dobová kopie, bude to víc současné,“ říká umělec k vznikajícímu dílu, zatímco špachtlí upravuje královy rysy v zatím hliněné bustě.

Na té pracuje s přestávkami už rok a půl. „Do příštího týdne to chci dotáhnout,“ říká sochař k modelování do hlíny. Pak ho čeká výroba sádrové formy, do té odlije sádrový pozitiv a ten po vyretušování odveze do slévárny v Horní Kalné. Tam musí před vylitím bronzem udělat formu ze silikonkaučuku a voskový model, který znovu zaformují. „Pak se musí rozbít forma, z bronzového odlitku odřezat výdechové a nalévací kanálky a vycizelovat a přepatinovat to,“ popisuje Pisklák náročnou výrobu za 400 tisíc korun.

Fridrich August I. Saský

(23. 12. 1750, Drážďany

– 5. 5. 1827, Drážďany), byl v letech 1806 až 1827 prvním saským králem a zároveň v letech 1807-1815 vládl jako vévoda varšavský. Předtím vládl jako Fridrich August III. v letech 1763-1806 jako poslední saský kurfiřt, než byl Napoleonem povýšen na krále.

Zdroj: Wikipedia.org

Rozpracovaná socha stojí nyní v Hlinné na nevysokém podstavci. Takto tváří v tvář vypadá Fridrich August trochu zvláštně. „Ano, na zemi vypadá monumentálně,“ směje se Pisklák. A poučuje novinářskou návštěvu, že busty se modelují tak, aby vypadaly přirozeně z podhledu.

Saský král bude ve finále na lidi shlížet ze čtyřmetrové výšky. „Je to věc perspektivy, známá už od Řecka,“ vysvětluje umělec s tím, že finální tvar plastiky musí přizpůsobit i světelným podmínkám, které budou na místě, kam bustu ukotví.

Až dodělá Fridricha Augusta, odpočinek sochaře Libora Piskláka rozhodně nečeká. Chystá se na třímetrovou pískovcovou sochu bájného Středohoře.

Zadavatelem této zakázky za 750 tisíc korun je Hlinná. Obec v Českém středohoří na dílo vybrala od sponzorů už 370 tisíc. Socha bude stát v ose kamenité cesty, která vede na nedaleký vrch Hradiště.

Sochaře Piskláka živí hlavně restaurátorství. S kameníky má za sebou práce na zámku v Ploskovicích. Teď už se s nimi připravuje na obnovu fasády teplického nádraží.