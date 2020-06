Skoro tři promile alkoholu v dechu měl 46letý řidič, kterého v minulých dnech zastavili dubští strážníci.

Muž byl zadržen a eskortován do policejní cely. „Je podezřelý ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, za který by mohl jít až na rok do vězení,“ sdělil policejní mluvčí Daniel Vítek.