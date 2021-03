Dvacítka vyvýšených záhonů, velká bylinková spirála, rybízy, angrešty a mnoho dalšího už čeká na pěstitele na komunitní Sokolí zahradě při teplické organizaci Sokol Trnovany.

Sokolí zahrada, sdílené záhony v Teplicích. | Foto: Deník/Petr Málek

Zahrada se po zimě probouzí a její členové už do půdy vpravují první semínka. Zároveň hledají další nadšence, kteří by se chtěli do komunitního zahradničení vrhnout, pár záhonů je totiž dosud neobsazených. Více informací najdete na facebookových stránkách Sokolí zahrady.