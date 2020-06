V tenisovém tričku působil v úterý uvolněně, omluvil se s ohledem na své zdraví asi až po dvou hodinách a jednat za sebe nechal advokátku. Kvůli přítomným novinářům o svém zdravotním stavu nicméně neinformoval soud, jak měl původně v plánu. „Nechceme, aby tyto informace kolovaly po sociálních sítích,“ vysvětlila Větrovcova obhájkyně.

Okresní státní zastupitelství Větrovce (a posmrtně i Josefa Vavřičku) viní z porušování povinností při správě cizího majetku velkého rozsahu, za což hrozí trest až osm let vězení.

Fingované faktury?

Zhruba 39 milionů korun měli v roli ředitele, respektive konkurzního správce vyvést z litoměřické drůbežárny Melbro a českolipské dopravní firmy Autostar Velimex. Melbro, kde podle pamětníků pracovalo víc než sto lidí, spadlo do konkurzu na přelomu let 2000 a 2001, Velimex rok poté. Obžalovaní vyváděli podle policejního vyšetřování peníze přes fingované faktury a předražené smlouvy, například na právní poradenství, vymáhání pohledávek či zajištění ochranky.

Melbro na konci roku 2001 koupila společnost AGF Trading patřící tehdy Andreji Babišovi (ta později sfúzovala s holdingem Agrofert, který je dnes kvůli Babišovu premiérskému angažmá ve svěřenských fondech). Kauzou se Okresní soud v Litoměřicích zabývá od roku 2010. Oba dva obžalovaní se z líčení střídavě omlouvali, Vavřička loni zemřel a před časem hrozilo promlčení i u Větrovce.

V úterý vypovídali tři svědci, kteří pro Větrovce na různých pozicích dělali jak v Melbru, tak ve Velimexu. Prvního z nich přivezla z vězení eskorta, odpykává si totiž pětiletý trest v jiné kauze. „Dělali jsme pro Melbro plot plus něco drobného kolem, ale na detaily si nevzpomínám,“ vrátil se do minulosti Karel M., který byl na počátku tisíciletí jednatelem stavební firmy. Plot se měl stavět také proto, že někteří nepoctiví zaměstnanci Melbra si odnášeli kuřata domů.

„Měl něco přes tisíc metrů, přesnou částku za něj už si nevybavím, ale bylo to přes milion. Než jsem nastoupil do vězení, viděl jsem, jak ještě stojí,“ doplnil svědek. Podle obžaloby jeho firmě zaplatilo Melbro za opravu oplocení více než šest milionů. A Melbru měla účtovat také 700 tisíc korun za rekonstrukci kanalizace, která ve skutečnosti nebyla nikdy provedena.

Druhý svědek Tomáš V. byl za Větrovce v Melbru ekonomickým ředitelem, do firmy ale přišel rok před vyhlášením konkurzu. Ekonomická situace drůbežárny byla v té době slovy svědka „hrozná“. „Moc peněz tam nebylo, každý si tam víceméně dělal, co chtěl,“ popsal dřívější šéfúčetní Melbra. Když podnik správce konkurzní podstaty prodal společnosti AGF Trading, výroba se podle svědka neutlumovala a naopak poprvé zažil, že firma vytvářela zisk, dokonce investovala do rozšíření kanceláří. Tomáš V. se ale s novým majitelem nedohodl a odešel pracovat do Velimexu, který byl v té době už také v konkurzu pod taktovkou Větrovec – Vavřička.

Větrovec v úterý přesvědčoval soud o tom, že Melbro za jeho vedení nejen začalo prosperovat, ale i investovat. Prohlásil, že když do podniku nastupoval, téměř se tam neporáželo. Během konkurzu se oproti tomu poráželo každý den.

„Melbro jako jedna z mála společností mělo linku určenou k porážení v rámci košer programu. Jednou za měsíc tam jezdil rabín, pronajala si to židovská obec, my to na den opustili. Bylo to ekonomicky zajímavé. Udělalo se tam spoustu nového – kantýna, parkoviště, opravovaly se šatny pro zaměstnance. V řádech milionů se investovalo i do kanceláří. Před konkurzem tam pracovalo asi 40 Ukrajinců, ty jsme nahradili za zaměstnance v pracovním poměru, nabírali se další,“ uvedl Větrovec s tím, že i cena za jedno prodávané kuře během jeho vedení stoupla.

Jako poslední v úterý u soudu vypovídal Lubomír P., který pro Melbro dělal právní služby, a to už zkraje 90. let, když šlo ještě o státní podnik, který později privatizovali. Zadlužení společnosti vyčíslil na částku přes 200 milionů korun především za koupi nemovitostí, jejich úpravu a technologie, aby mohla firma obstát v konkurenci i při vývozu kuřat do zahraničí podle hygienických norem Evropské unie. Lubomír P. ocenil, jak Větrovec osobně objížděl dodavatele a přesvědčoval je, aby dál prodávali kuřata na porážku do Melbra. „Podnik byl před zavřením, ale podařilo se ho udržet v chodu, investice byly značné,“ vypověděl Lubomír P., který po konkurzu Melbra šel s Větrovcem a Vavřičkou také do Velimexu.

Nečekaně vysoká cena

Jak Lubomír P. dále vzpomínal, o Melbro v konkurzu měli zájem dva největší tehdejší výrobci masných produktů v Česku: Jihočeská drůbež Vodňany a AGF Trading. Jednalo se s oběma. Větrovec se snažil maximalizovat cenu, výsledná částka přes 300 milionů byla nečekaně vysoká.

Babiš byl podle svědka průhlednější a vybral ho soudce, proti čemuž Vodňany protestovaly (ale i tuto firmu později spolkl Agrofert). Ačkoli bylo Melbro v dobré kondici, když ho AGF Trading přebíral, podnik podobné velikosti už podle Lubomíra P. neměl budoucnost a krátce po akvizici Melbra skutečně přesunul Babiš masnou výrobu do Kostelce. Hlavní líčení bude pokračovat výslechem dalších svědků příští týden.