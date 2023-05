Z nehody viní jako řidiče jednoho z havarovaných aut odhadem 30letého Denise M. Pochází z vesnice v Záporožské oblasti, v Česku je dva roky. Žalobce Jakub Lédl muži navrhuje za těžké ublížení na zdraví z nedbalosti čtyři roky vězení. Po propuštění má mít navrch zákaz řízení na stejně dlouhou dobu.

K nehodě došlo mezi Roudnicí nad Labem a Předonínem pozdě večer 28. října 2021. Denis M. měl řídit Mercedes-Benz po předchozím požití alkoholu a marihuany. „Nepřizpůsobil rychlost vozidla snížené viditelnosti vlivem husté mlhy, stavu a povaze komunikace, svým schopnostem a vlastnostem vozidla,“ píše se v obžalobě. Nejprve měl muž vyjet mimo vozovku, najet na svodidlo a pak přejet do protisměru, kde se střetl se škodovkou. Její trojčlenná posádka utrpěla vážná zranění, jedna ze spolujezdců dokonce skončila na invalidním vozíku.

Vrchní soud snížil trest muži, který znásilnil chlapce v SUV u Litoměřic

Muž tvrdí, že je nevinný. „Neřídil jsem vozidlo,“ řekl při středečním veřejném zasedání, na němž mu tlumočil překladatel do ukrajinštiny. O obžalobě řekl, že jsou to pohádky. Muž pak očekávaně nesouhlasně zavrtěl hlavou na dotaz, zda přichází v úvahu přiznání a dohoda se státním zástupcem o vině a trestu. Ve věci tak proběhne hlavní líčení. Soud ho naplánoval už na příští týden. Senát rovnou také rozhodl o vazbě obviněného, kterého dosud stíhali na svobodě. Důvodem je hlavně obava, že před vidinou vysokého trestu uprchne, nebo se bude skrývat.

Muž byl dosud podle svých slov v Česku dva roky. Tvrdil, že na pracovní vízum, které ale dnešním dnem skončilo. Tvrdil také, že si začal vyřizovat nové. V tuzemsku dříve pracoval, teď momentálně ne, nemá tu rodinu, padlo dále u soudu. Muž se zdržuje v Teplicích, ale jako doručovací adresu uvedl roudnickou u kamaráda. Muž dále řekl, že vlastní Renaulta Lagunu a stále ho řídí. Řidičák má z Ukrajiny, kde pracoval jako automechanik. Do Česka odešel údajně kvůli tomu, že tu platí víc. Nyní, když nemá práci, tu prý zůstával kvůli soudu.

Za zabití v Litoměřicích odsoudili muže od kolotočů. Vrah z Loun je retardovaný

Na dotaz senátu, jestli se ho týká odvodová povinnost, muž řekl, že ano. A ve chvíli, kdy se vrátí na Ukrajinu, musí nastoupit do války. Povolávací rozkaz ale prý dosud neobdržel. Místo, kde má rodiče, podle něj obsadili Rusové.

O vazbě rozhodla předsedkyně senátu Halka Lacinová. Zdůvodnila to řadou podnětů jako třeba absence vazeb v Česku i pracovního povolení anebo hrozba citelného trestu. Proti vazbě si sice muž na radu obhájce podal stížnost ke krajskému soudu, to ale nemělo odkladný účinek. Přivolaní policisté mu tak nasadili pouta a hned od soudu odvedli do sousední vazební věznice.