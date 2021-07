Tragická nehoda se stala vloni 16. dubna dopoledne. Před 11. hodinou tu mezi Teplicemi a Bílinou montovali dělníci na středová svodidla světelné clony, což si v místě vyžádalo dopravní omezení. Do skupinky montérů a také dvou pracovních aut v uzavřeném jízdním pruhu zničehonic narazil řidič s návěsem naloženým kamenem.

„V místech dopravního omezení hledal sluneční brýle a vjel rychlostí 56 km/h do uzavřeného levého jízdního pruhu,“ píše se v obžalobě. Na silnici najel z nedalekého přemostění, kde nezastavil na „stopce“. Mířil z všechlapského kamenolomu do Ústí nad Labem. Za volantem byl podle obžaloby s přestávkami od tří hodin ráno. Při výslechu na policii uvedl, že si bezprostřední průběh nehody nepamatuje, protože zůstal v šoku. Před samotným nárazem, jak rovněž zmínil do protokolu, se ještě snažil na poslední chvíli strhnout řízení, ale už bylo pozdě. Toho, co se stalo, lituje.

Vyšetřování loňské dubnové nehody trvalo přes rok zejména kvůli znaleckým posudkům, na jejichž závěry policisté čekali. Posudků si vyšetřovatelé vyžádali několik, zejména ze strany Státního úřadu inspekce práce, dále lékařů a z oblasti silniční dopravy. Při nehodě zemřeli tři lidé, další utrpěl těžká zranění, ze kterých se léčí dodnes a zřejmě bude mít trvalé následky.

Teplické státní zastupitelství postoupilo celou věc k soudu v červnu. Podle mluvčí soudu Lenky Pavlasové byl už případ zaregistrován. Kdy se začne případ u soudu projednávat, není ale jasné. „Termín jednání nebyl ještě stanovený,“ uvedla už na začátku prázdnin Pavlasová.

V Ústeckém kraji se vloni stalo 10 283 dopravních nehod. Zemřelo při nich 43 lidí. Nehoda u Tuchlova patřila k těm s nejtragičtějším. Nejvíce havárií se vloni stalo v pátek (1 656 nehod), naopak nejméně pak v neděli (1 031 nehod). Ve srovnání s rokem 2019 celkový roční počet nehod poklesl. To, že se řidič plně nevěnuje řízení vozidla, je nejčastější příčinou nehod už řadu let.