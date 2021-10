Vydělávala si „na trase“, několikrát s sebou vzala i čtyřletého syna. Sama ho svlékla stálému klientovi, který zaparkoval karavan u benzinky. Ten si ho vyfotil v choulostivých pozicích. Aspoň o tom svědčí důkazy: výslech babičky, ale i obrázky auta s postelí, které dítě namalovalo znalkyni. Chlapec utrpěným prožitkem naštěstí netrpí. Jeho matka Vladimíra T. se ale teď zpovídá z obchodování s lidmi, za což jí hrozí až deset let vězení.

K události mělo dojít v létě 2019 na Teplicku. „V motorovém vozidle podobném Nissanu Navara s obytnou nástavbou žena uvnitř za úplatu poskytla nezletilého syna dosud neznámému muži německé národnosti, kterému v minulosti sama poskytovala sexuální služby za úplatu,“ popsala žalobkyně Lenka Letáčková. Dodala, že si cizinec nezletilého fotil nahého. „Vytvořil nejméně dvě fotografie chlapce, kterého obviněná předtím svlékla,“ uvedla L. Letáčková. Na jednom ze snímků měl být vyfocen vestoje na předním sedadle vozu natočen zády k aparátu, na druhém zepředu včetně intimních partií.

Vladimíra T. vinu popírá. „Není to pravda,“ řekla ve středu 13. října k obžalobě 37letá matka dvou dětí. Před senátem Krajského soudu v Ústí nad Labem uvedla, že ji ze zločinu falešně nařkla známá kvůli malichernému finančnímu dluhu. Obžalovaná už má jeden podmíněný trest, stíhají ji na svobodě.

Chlapec to nakreslil

Na věc měla upozornit sousedka babičku chlapce. Popsala jí, že u ní při výkonu veřejně prospěšných prací zastavil karavan s cizincem. A ten jí nabízel odměnu za to, že si vyfotí její děti. Ukazoval jí, že už podobné snímky udělal. Na jednom z nich žena poznala syna obžalované. Babička se chlapce zeptala, jestli s ním maminka skutečně jela na benzinku, on to prý potvrdil. „Maminka mě svlíkla, řekla, abych udělal sýr, a pán mě vyfotil,“ měl říct babičce, která dítě nyní vychovává.

Svědčila také znalkyně Blanka Hilbertová, které chlapec věc nakreslil. „Bylo jasné, že se událost stala,“ tvrdí psycholožka. Jak připomněla soudkyně Kamila Krejcarová, někdy se takto poškozené děti pomočují, odmítají jídlo či se vyhýbají lidem. Podle Hilbertové ale chlapec netrpí. V pořádku je i podle babičky. „Jen když vidí nějaký foťák, celý ho rozebere. Foťáky on vůbec,“ dodala.

Senát si ve středu přehrál také výslechy chlapce. Soudkyně pak líčení odročila kvůli výslechu dalších svědků.