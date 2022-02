Až do konce procesu tvrdil, že nůž na staršího muže, s nímž popíjel v přívěsu, vytáhl v sebeobraně. Kamerové záznamy i svědecké výpovědi ale hovořily jinak, a soud poslal v pondělí 14. února 44letého řidiče z Ukrajiny Andriye U. do vězení na 10 let. Na stejně dlouho ho vyhostil z České republiky. Obžalovaný se vůči rozsudku na místě odvolal, je tak nepravomocný.