A právě svezení na koních byla jedna z atrakcí pro místní děti. Nechyběly soutěže a také skákací hrad. „To vše bylo prakticky za pár korun. Chtěli jsme oživit prostor, kde se toho během roku moc nekoná. A to se povedlo,“ okomentoval za pořadatelskou stranu Zelení Teplice Jiří Chmelík. Účast odhadl na 400 lidí, atrakce byly pro děti zdarma.

"Pouť se povedla nad naše očekávání. Všichni se výborně bavili. Největší zájem na sebe strhla jízda na koních, některé děti poprvé v životě viděly živého koně a byly nadšené. Svatováclavskou pouť plánujeme dělat každý rok a doufáme, že příští rok to už bude akce organizovaná přímo obyvateli Prosetic," podotkl.

Další akcí, která by se teď měla v Proseticích konat, bude „zebra“ v Pražské ulici. O tom, co to bude, budeme informovat.