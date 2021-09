Jako ozvěna se nesl v sobotu 25. září zvuk traktorů seřazených vedle sebe v bývalém JZD v Žalanech. Obec patřila populární Traktoriádě.

Spanilá jízda při traktoriádě v Žalanech. | Video: Deník/ Petr Málek

Ta nabídla zejména pohled do minulosti. Tatínkové zavzpomínali, s čím dříve pracovali. Pro děti to bylo srovnání technického vývoje zemědělské techniky. Oproti současným traktorům vypadaly vystavené kousky jako trpaslíci. Při spanilé jízdě, která byla poctou zemědělcům, koloně mávali lidé v ulicích obcí, které dříve spadaly do zemědělské správy žalanského JZD. Dvě desítky strojů projely v okolo Žalan 7 kilometrů. Během traktoriády pořadatelé zařadili do programu také doprovodný program. Návštěvníci mohli vidět při práci například kováře. Děti se mohly svézt na ponících. Nechybělo občerstvení a také tombola se zemědělskou tematikou.