Děti z Mateřské školy v Bystřanech jsou vítanými hosty v kulturním programu při řadě pravidelných akcí, které pořádají v místním domově důchodců. Aktivity domova se stále rozšiřují. Nyní za to třeba může spolupráce se spolkem Spolu proti samotě, který vznikl v létě letošního roku.

Jak už z názvu vyplývá, nezisková organizace se zabývá pomocí osamoceným lidem. Jako prostředníky k tomu využívá dobrovolníky, z nichž se zakladatelé rozhodli vytvořit příjemnou komunitu lidí, kteří budou ve svém okolí aktivně vyhledávat osamocené starší lidi a pomáhat jim od samoty nejrůznějšími způsoby.

„Jedním z takových způsobů je třeba program Propojování. Když se nám ozve osamocený člověk, vyslechneme ho. Zeptáme se na jeho zájmy, a co by ho bavilo. Na základě toho pak za ním pošleme dobrovolníka, který mu pomůže najít vhodnou zábavu,“ říká Robert Zauer, spoluzakladatel projektu na Teplicku.

Podobně to funguje, pokud dotyční nemají s kým jít do kina, do divadla, nebo třeba na výstavu. „Této skupině pak průběžně navrhuje vždy nějakou konkrétní kulturní událost, kam vyrazí lidé, kteří o ni projeví zájem. Ti ji pak společně s dobrovolnicí prožijí a následně si u kávy mohou říci své dojmy a sdílet tak svůj zážitek,“ pokračuje Zauer.

Do konce roku chystá spolek další aktivity, které jsou určené pro seniory a nejen pro ně. V těchto dnech to bude třeba výstava fotografií v Domově důchodců v Bystřanech, na kterých jsou senioři zachycení při různých aktivitách v kontrastu s mladými lidmi, kteří jim dělají společnost. Fotografie posloužily také pro charitativní kalendář.

Vánoční piknik

Další akcí bude například 15. prosince od 10:00 do 15:00 hodin Vánoční piknik pod střechou, uspořádaný v Domě s pečovatelskou službou Českobratrská. „Vstup bude volný nejen pro zdejší nájemníky, ale i pro veřejnost z řad různých generací. Půjde o ochutnávání vlastních donesených vánočních dobrot a společný únik z předvánočního shonu. Těšit se můžete i na tradiční zvyky a vystoupení dětského sborečku,“ láká člen spolku Spolu proti samotě.

Giving Friday tento pátek v dm

Společnost dm drogerie markt se rozhodla finančně podpořit domovy seniorů, které připraví projekt na podporu propojení generací. A jakou částku rozdělí mezi 70 domovů z celé České republiky, záleží i na vás. Tento pátek, 29. listopad, je dnem, který se ve všech prodejnách dm nese pod názvem Giving Friday. V dm nepodléhají slevovému šílenství, ale chtějí pět procent obratu z tohoto pátku věnovat těm, kteří se snaží připravovat programy a projekty spojující generace. Podle prozatímních odhadů by mohla společnost dm rozdělit mezi domovy dva miliony korun. A to už stojí za to! Sledujte náš aktuální týdeník, kde najdete bližší informace.