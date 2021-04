OBRAZEM: Sport Aréna Teplice se mění na očkovací centrum

Teplice pro očkovací centrum využijí sportovní halu Na Stínadlech, která patří do komplexu Sportarény. Přestavba už začala. Město Teplice, její zřizovatel, chce v co nejkratším časovém úseku naočkovat obyvatele okresu, aby se život brzy mohl vrátit do normálních kolejí. „Je to patrně jediné východisko ze současné neutěšené situace," říká Jiří Štábl, náměstek primátora města Teplice.

Sport Aréna Teplice se mění na očkovací centrum. | Foto: Pavel Tetřev