„Vše máme připraveno, čekáme na teploty pod bodem mrazu. Vzhledem k průběhu podzimu i na příhodnou teplotu vody potřebnou k zasněžování,“ uvádí provozovatelé areálu na svých webových stránkách.

U dolní stanice vleku na Bouřňák stály dvě rolby. Vidět byla nová děla. Středisko před sezónou modernizovalo vybavení. „Obnovujeme celý systém zasněžování, vyměňujeme všechna děla za modernější. Budeme tak už v letošní zimě mít lepší zasněžování,“ představil už v říjnu největší novinku ve Sportcentru Bouřňák jeho ředitel Jaroslav Andres.

Lyžařské středisko v Krušných horách na Teplicku nabízí celkem šest sjezdovek. „Pevně věříme, že letošní sezona už bude normální,“ doufá Andres. Na lyžaře a snowboardisty se tam těší. Před sezonou tu pracovali také na tom, aby měli v zimě dost vody na umělé zasněžování, aby komfort lyžařů byl ještě vyšší.

Rozhodnuto zatím nemají o cenách. Zda ponechají loňské, nebo o něco navýší vzhledem k ekonomickému vývoji a také s ohledem na loňská omezení v provozu.

V to, že by sezóna letos mohla i s ohledem na vývoj epidemiologické situace v zemi proběhnout, doufá také Vít Hönig. „Byla by to škoda, lidé jsou očkovaní, a za dodržení opatření by to mohlo fungovat,“ řekl v úterý u dolní stanice vleku na Bouřňák pracovník centra.

Konkurence nespí

K pravidelným návštěvníkům střediska v lokalitě Mikulov, Hrob, Bouřňák patří Lukáš Vacek. „Dříve jako mladý student jsem tam jezdil více, ale ani v pokročilejším věku si lyžování nenechávám ujít. Tedy, pokud to funguje. Nejraději mám sešup do Mikulova. Hrobská je pro mě taková nijaká. Ale jezdím právě na Bouřňák, protože to mám skoro za barákem, jak se říká. Párkrát jsem zkusil Klínovec, ale pro mě to je ztrátový čas, dojíždět tam,“ uvedl muž z Dubí.

Nicméně právě Klínovec přichystal v regionu asi nejvíce nových lákadel pro nadcházející sezonu. Pro milovníky zimních radovánek se tam už ladí 18 kilometrů sjezdovek, které obsluhují čtyři lanovky, pět vleků a čtyři pásy. Letos tam pracují na rozšíření současné Jáchymovské sjezdovky, zároveň tam budují úplně novou modrou Jáchymovskou.