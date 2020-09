V pátek 18. září budou v Bílině 5. sportovní hry mládeže Euroregionu Elbe/Labe a Euroregionu Krušnohoří.

Ilustrační foto. | Foto: ČTK

Po pěti letech se symbolicky vrací zpět do Bíliny, kde to v roce 2016 všechno začalo. Program her: do 9:30 hod. příjezd jednotlivých týmů, 10:00 hod. slavnostní zahájení her, stadion FK Bílina, 11:00-14:15 hod. soutěže - fotbalový stadion, atletický stadion, Zelená hala – volejbal, 15:15 hod. společné vyhlášení vítězů, stadion FK Bílina.