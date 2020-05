Nadšenci ze Spolu proti samotě chystají na neděli 17. května další setkání v parku. Pikniky mají pak probíhat každou neděli až do 13. září.

V pořadí už šestý piknik se konal v neděli v Zámecké zahradě v Teplicích. | Foto: Tým Spolu proti samotě

Oblíbené pikniky spolku Spolu proti samotě se v neděli 17. května vrátí na trávní plochy do Zámecké zahrady v Teplicích. V loňském roce slavili s touto aktivitou lidé okolo Roberta Zauera a Michaely Chytré Janečkové nemalý úspěch. Víkendových komunitních setkávání pod širým nebem si všimla také Nadace Via, která podporuje aktivní lidi v regionech. Pro letošní rok pošle do Teplic organizátorům příspěvek 20 tisíc korun.