„Zvláště, co jsme spolu vtipkovali na víkendovém kongresu ODS, kde jsme se několikrát potkali a bavili se spolu,“ uvedl. Právě svého stranického kolegu Hanzu si Jaroslav Kubera vypiplal v Teplicích jako svého nástupce. Trvalo řadu let, než mu mohl město předat.

„Ano, byl to můj politický táta, který mi teď odešel. Vnímal jsem ho jako rodinu. O to více je teď pro mě složité, to komentovat. Je velmi smutné, co se přihodilo. Bude mi chybět v profesním i soukromém životě. I když jsme se někdy neshodli, byl to pro mě vždy pan politik, kterého jsem respektoval,“ řekl.