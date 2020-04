Co děláte v době karantény pro své občany?

Město se snaží pomáhat občanům různými způsoby. Lidem nad 65 let rozvezli osobně hasiči roušku. Momentálně je k dispozici na úřadě také rouškovník tedy stojan s rouškami, které jsou zdarma. Osobně volám seniorům a ptám se jich, jak se jim daří. Pokud kontaktují úřad a požádají ho o pomoc, tak jim zajistíme donášku potravin. Jsme neustále v kontaktu s Městkou policií. Ta občany Hrobu chválí za dodržování předpisů. Strážníci v Hrobu zatím dali pouze jednu výzvu za shlukování a jednu za nenošení roušky. Nepadal ještě ani jedna pokuta. Podnikatelům, kterým znemožnila tato situace podnikaní a jsou v nájmu v obecních nemovitostech, město odpustilo nájemné .Již na začátku situace byl ve městě zřízen krizový štáb a od počátku nouzového stavu se dezinfikují veřejné prostory a zastávky

Komu byste chtěl naším prostřednictvím poděkovat?

Velké díky patří několika firmám a také občanům za šití roušek. Nedávno jsme obdrželi jako dar roušky a dezinfekci od hrobské firmy Europokr. Díky patří i firmě AH Finance, která nám úzce pomáhá se zpracováním sbírek zákonů či s aktuálními nařízeními vlády, které se váží na pandemii Covid-19. Milá byla i pozornost od Deníku v podobě časopisů. Tiskoviny věnujeme jako malé poděkování těm, kteří jsou v první linii, a těm, kteří se zapojili do šití roušek.

Co pro vás dělá kraj, případně naše vláda? Jak hodnotíte jejich aktivity?

Na začátku pandemie jsme očekávali, že budeme dostávat pokyny tzv. shora od kraje, ORP, ministerstva atd., jak postupovat. To se ale dlouho nedělo. Myslím, že málokdo z nás byl dokonale připraven na vzniklou situaci a znal do všech podrobností postupy jak v takové chvíli jednat. A tak jsme se po večerech snažili dohnat, co se dalo a studovali příslušné paragrafy. Svolávaly se krizové štáby, zapojovali se hasiči. I u nás několikrát jednal krizový štáb. Z jeho doporučení např. vyšel poměrně brzy návrh na uzavření MŠ, nebo omezení provozy úřadu. Z úst vládních představitelů jsme slyšeli hlavně slova o nešíření paniky a o tom, že se vlastně nic moc neděje. Ti z nás, kteří mělo možnost, však již nakupovali dezinfekční prostředky a ochranné pomůcky. Jenže těch bylo k dostání minimum. A tak vznikla iniciativa „zdola“. Vznikla vlna šití roušek a jiných skvělých příkladů sousedské pomoci. Ta je v tomto období podle, mého názoru, velice důležitá a nezbytná. Vznikla paradoxní situace, kdy zdravotníci zoufale volali o pomoc a dobrovolníci vyrábějící roušky posílali své výrobky do zdravotnických zařízení. Začaly se zapojovat i firmy, které měly volné kapacity a mohly pomoci. Po nějaké době jsme začali dostávat informace z Krajského operačního a informačního střediska. Nyní už informace přicházejí přehledně při každé změně zákona popř. doporučení, návody, postupy. Naším úkolem bylo také informovat občany a to tak, aby tyto informace získávali rychle a přehledně. Bylo potřeba vládní nařízení předat občanům v lidovější formě. K tomu využíváme webové stránky města, mobilní rozhlas (e-mailové a sms zprávy občanů) a také facebook a osobní kontakt (např. lístky do schránek). Zásobování dezinfekčními prostředky se zlepšuje pomalu, ale už se alespoň objevili možnosti něco nakoupit. Město nakoupilo již desítky litrů dezinfekce. Ta se buď dále předává (např. do školy) a nebo se využívá např. k dezinfekci veřejných prostor, jako jsou zastávky, lavičky, odpadkové koše. Něco málo již přišlo i od státu. Nemohu si nepostěžovat na některé zmatené informace, které přicházely a stále přicházejí a nám vše ještě komplikují. Typickým příkladem jsou nákupní hodiny pro seniory. Když už se něco usadí, dostaneme nové pokyny, který vše zase zkomplikují. Ale určitě bude zase dobře. Zvládneme to. Na shledanou v lepších časech.