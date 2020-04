/STAROSTOVÉ VE STAVU NOUZE/ Jak se jednotlivá města a obce na Teplicku vypořádávají s karanténou a nouzovým stavem? Dnes jsme se ptali starosty Košťan Tomáše Svády.

Starosta Košťan Tomáš Sváda. | Foto: Deník/Roman Nešetřil

Co děláte v době karantény pro své občany?

Prvním počinem bylo zajištění roušek. Prvních 70 kusů jsem objednal pro MP, pracovnice úřadu, poštu a protože to byla doba, kdy se na to všichni dívali ještě „divně“ pořídilo jsem je z vlastních prostředků za několik tisíc korun. Následně až po několika dnech i vláda nařídila nosit roušky, a tak město pořídilo několik set roušek, získalo další stovky kusů od dobrovolníků a distribuovalo je svým obyvatelům. Cca do 7-10 dnů od vyhlášení povinnosti nosit roušky měli všichni občané nad 50 let roušky od města. Osobně jsem s pracovnicemi úřadu a s místostarostou několik dní, hodiny a hodiny rozváželi roušky našim občanům přímo domů. Spustili jsme program pro seniory, nákupy a pomoc.