Jak se jednotlivá města a obce na Teplicku vypořádávají s karanténou a nouzovým stavem? Dnes jsme se ptali starosty Krupky Zdeňka Matouše.

Zdeněk Matouš, starosta Krupky. | Foto: Deník / Petr Málek

Co děláte v době karantény pro své občany?

Naším hlavním úkolem v době karantény bylo postarat se o seniory, kteří v době pandemie jsou nejvíc ohroženou skupinou obyvatel. Zajistili jsme dovoz potravin a léků pro ty, kteří o to požádali. Zřídili jsme krizovou linku pro dotazy obyvatel. Zasedal krizový štáb, zaměstnanci úřadu se zapojili do dobrovolnických aktivit, distribuce ochranných pomůcek a dezinfekce, šití roušek a poradenství.

Komu byste chtěl naším prostřednictvím poděkovat?

Děkuji všem zaměstnancům města, strážníkům městské policie Krupka, krupským hasičům, pečovatelské službě a všem známým i anonymním dobrovolníkům z řad krupských obyvatel, kteří se zapojili do boje proti šíření koronaviru. Obrovské poděkování patří zaměstnancům obchodů, pokladním v marketech, řidičům hromadné dopravy, zdravotníkům a lékařům, bez nich by naše společnost nemohla fungovat.

Co pro vás dělá kraj, případně naše vláda? Jak hodnotíte jejich aktivity?

Počáteční defilé pana premiéra a dalších ministrů na obrazovce zbytečně přibrzdilo přijímat rozhodná řešení. Až profesor Primula dokázal doporučit vládě přijímat účinná opatření. Z tohoto pohledu hodnotím opatření vlády za pomalá a nedostatečná. Pravda také je, že na tuto situaci nebyla naše republika připravena, stejně jako nebyla připravena celá Evropa. Je potřeba se z této situace poučit. Jako krajský zastupitel vím, že kraj dělá maximum pro získávání a distribuci roušek, respirátorů, ochranných obleků i dezinfekce. Bohužel je v této „frontě“ až druhý, po vládě. V řadě případů je odkázán na rozhodnutí ministrů. Přesto z vlastních prostředků dokázal sehnat ochranné pomůcky především pro krajské příspěvkovky v oblasti sociálních služeb, hasiče, záchrannou službu a integrovaný záchranný systém. Myslím, že krizové řízení kraje zvládá situaci velmi dobře a dělá maximum možného.