Jak se jednotlivá města a obce na Teplicku vypořádávají s karanténou a nouzovým stavem? Dnes jsme se ptali starostky Bíliny Zuzany Schwarz Bařtipánové.

Zuzana Schwarz Bařtipánová. | Foto: Deník / Petr Málek

Co děláte v době karantény pro své občany?

V současné době město Bílina zajišťuje pro všechny občany telefonickou pomoc na nonstop mobilním telefonu 777 192 008 nebo v pracovních dnech na pevné lince 471 810 801, koordinuje dobrovolnictví na území obce, kdy máme na 50 dobrovolníků pro pomoc seniorům, zdravotně postiženým či osobám v karanténě, kteří potřebují nakoupit, vyzvednout léky či vyvenčit psa, dále pomáhají u supermarketů v časech pro nákupy seniorů, či nám pomáhají rozdávat látkové roušky občanům. Na 60 dobrovolnic pro město šije látkové roušky, město pro ně zajišťuje materiál, jeho odvoz šičkám i svoz hotových roušek, které pak dále v prostorách mateřské školy pereme, sušíme a sterilizujeme. K dnešnímu dni dobrovolnice ušily již více než 8 tisíc kusů látkových roušek, které zdarma město rozdává nejen svým občanům, ale putují i do naší nemocnice s poliklinikou, pracovníkům pošty, na vlakové nádraží, řidičům MHD, nebo policistům. 800 ks látkových roušek jsme věnovali také městu Teplice pro potřeby jeho občanů. Radnice začne distribuovat zdarma dezinfekci na ruce občanům. Lékařům a lékárnám pomáháme při zajišťování ochranných pomůcek od kraje či ministerstev. Ochranné pomůcky také sami sháníme a nakupujeme a dále zdarma distribuujeme mimo naše organizace (mateřské školy, dětský klub v DDM, městskou policii, Hornickou nemocnici s poliklinikou, pečovatelskou službu, aj.) i lékařům (obvodní lékaři, pediatři či stomatologové) tak i lékárnám v našem ORP Bílina. Koordinujeme i ostatní pomoc např. od vietnamské komunity, od společnosti Bohemia Healing Marienbad Waters, Člověka v tísni tak, aby byla nabídnuta všem potřebným – roušky a respirátory, dezinfekce, pláštěnky, pitný režim aj., každé pomoci od kohokoliv si velice vážíme. Naši zaměstnanci vyrábějí papírové jednorázové roušky, které byly zapotřebí zejména v počátku epidemie, kdy byl akutní nedostatek ochranných prostředků, s kolegyněmi šijeme ve volném čase roušky, balíčkujeme všechny látkové roušky pro občany a snažíme se pomoci všem, kteří pomoc potřebují. Téměř každý den vydáváme aktuální informace pro občany a to jak prostřednictvím mobilního rozhlasu, sociálních sítí, webových stránek, tak nově distribuujeme prostřednictvím dobrovolných hasičů letáky s důležitými informacemi do schránek všech občanů spolu s aktuálním vydáním Bílinského zpravodaje, rozhlasem či jejich vyvěšením ve vitrínách na budově radnice. Fungování úřadu je zajištěno 2 dny v týdnu po 3 hodinách s tím, že se občané mohou objednávat na jednotlivé agendy prostřednictvím portálu občana či telefonicky. Komu byste chtěla naším prostřednictvím poděkovat?

Chtěla bych primárně poděkovat všem občanům, kteří dodržují nařízená opatření s pochopením pro stávající situaci. Mé velké díky patří všem dobrovolníkům, kteří spolupracují s městem, kterých je v tuto chvíli cca 120, ale i těm, kteří pomáhají komukoliv napřímo, kdo pomoc v tuto těžkou dobu potřebuje. Děkuji všem našim organizacím, které i v současné době fungují, ať se jedná o mateřské školy, kde jsme po domluvě s ředitelkami zachovali omezený provoz 1 budovy všech našich tří mateřských škol pro pracující rodiče, městské technické služby, které zajišťují svoz odpadu a provoz sběrného dvora, čištění města, nutnou údržbu zeleně a provoz hřbitova, veřejného osvětlení a komunikací a nově postupně dezinfikují zastávky MHD a lavičky ve městě, městskou policii, která kromě dohlížení na veřejný pořádek ve městě a okolních obcích nově musí dohlížet na dodržování vládních nařízení a nařízení ministerstva zdravotnictví. Velké díky patří i pracovníkům Domu dětí a mládeže, kde byl z vládního nařízení zřízen klub pro děti rodičů pracujících v integrovaných záchranných složkách a dalších krizových oblastech, našim učitelům i vedením základních škol, kteří se flexibilně přizpůsobili stávající situaci a využívají moderní online metody při vyučování na dálku, dobrovolným hasičům, kteří zajišťují distribuci látkových roušek občanům, Bílinského zpravodaje a letáků do schránek vzhledem k omezení činnosti České pošty. Děkuji i všem zdravotníkům (lékařskému i nelékařskému personálu), lékárníkům, policistům, hasičům, prodavačkám, řidičům i všem ostatním, kteří chodí do zaměstnání a dbají na to, aby bylo o nás všechny postaráno v rámci současných možností. Děkuji i všem svým kolegům na radnici, členům krizového štábu, radním města i zastupitelům za jejich aktivitu a podporu, všem dárcům, kteří s městem spolupracují a pomáhají nám i našim občanům. Co pro vás dělá kraj, případně naše vláda? Jak hodnotíte jejich aktivity?

Já bych v první řadě chtěla zejména poděkovat jak kraji tak i vládě a dalším orgánům, za to co pro nás všechny dělají. Je mi jasné, že je vždy jednodušší kritizovat všechny kolem, že mohli udělat víc, pro kohokoliv. Je to jeden úhel pohledu, protože vždy může být situace a pomoc lepší, ale na druhou stranu mohla by být také horší nebo žádná. Já jsem ráda, za jakoukoliv pomoc. Navíc si myslím, že by se každý z nás měl zamyslet i nad sebou, zda také my jsme nemohly konat jinak, lépe, dříve, více… Takže stejně jako je teď módní kritizovat kraj nebo vládu, já jim chci naopak poděkovat. Nepřísluší mi jejich kroky v tuto chvíli hodnotit. Nebyla jsem u jejich jednání, nevím, jaké měli informace, zdroje dat, ale domnívám se, že všechna přijatá opatření pomohla a budou pomáhat i nadále k tomu, aby dopad pandemie koronaviru byl pro nás všechny co nejmenší. Zejména pak na oblast zdravotnictví. Abychom nedopadli jako v Itálii, Španělsku či nyní ve Velké Británii, kdy se lékaři musí rozhodovat o tom, koho zachraňovat a koho ne. Takže ačkoliv se opatření mohou zdát tvrdá a někomu v současné době i neadekvátní, já s nimi souhlasím a pokud se díky nim podaří zachránit i byť jen pár desítek životů, mají podle mého názoru smysl. Má smysl zachraňovat každý život, protože nikdo nevíme, koho z nás nebo našeho okolí by koronavir mohl zabít.