/STAROSTOVÉ VE STAVU NOUZE / Jak se jednotlivá města a obce na Teplicku vypořádávají s karanténou a nouzovým stavem? Tři stejné otázky jsme položili starostům měst a obcí a nyní je postupně zveřejňujeme. Dnes jsem se ptali starostky Hrobčic Jany Syslové.

Starostka Hrobčic Jana Syslová. | Foto: Deník/ Z. Traxler

Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci?

Nedostatek desinfekce a účinných ochranných prostředků. Také to, že se nemůže sejít zastupitelstvo - brzdí nám to projekty s dotační podporou ve výši 60 milionů korun. Letos jme měli s dotacemi mimořádný úspěch, získali jsme 18 milionů na rekonstrukci tvrze Hrobčice a téměř 42 mil.na rekonstrukci zámku Mirošovice. Neměla bych radost, kdyby naše 4 letá příprava vyšla díky této kruté situaci vniveč. Pak jsme trochu u vytržení z nájezdů lidí z měst do přírody, auta nám stojí úplně na všech polních cestách. Většinou tito lidé dodržují nařízení o nošení roušek a shlukování, ale je to pro nás velmi nezvyklé a velmi nepříjemné je pro nás zvýšené množství odpadků v přírodě.