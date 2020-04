/STAROSTOVÉ VE STAVU NOUZE / Jak se jednotlivá města a obce na Teplicku vypořádávají s karanténou a nouzovým stavem? Tři stejné otázky jsme položili starostům měst a obcí a nyní je postupně zveřejňujeme. Dnes jsem se ptali starostky Ohníče Lenky Brandtnerové.

Starostka Ohníče Lenka Brandtnerová | Foto: archiv

Co děláte v době karantény pro své občany?

Hned od začátku karantény jsme poprosili naše občany o pomoc při šití roušek. Byla jsem mile překvapená, jaké máme v obci ochotné lidičky, kteří chtějí pomáhat. Jen co byly první roušky ušité, tak jsme je rozváželi. Nejdříve seniorům a postupně všem, kteří si o ně řekli. Také na zavolání přivezeme léky z lékárny, nebo dojdeme nakoupit. Na venkově to funguje super, přece jenom mají lidé k sobě blíže. Mobilním rozhlasem, rozhlasem a úřední deskou informujeme občany o nových situacích a nařízeních vlády.