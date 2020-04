/STAROSTOVÉ VE STAVU NOUZE / Jak se jednotlivá města a obce na Teplicku vypořádávají s karanténou a nouzovým stavem? Dnes jsme se ptali starostky Proboštova Jany Čermáková a místostarosty Romana Nešetřila.

Jana Čermáková, starostka obce Proboštov. | Foto: Deník/ Z. Traxler

Co děláte v době karantény pro své občany?

Snažíme se v této nelehké době dělat pro občany Přítkova a Proboštova úplně všechno, co by jim mohlo aspoň trochu ulehčit situaci. Ve dvou vlnách jsme roznášeli přímo do poštovních schránek ochranné roušky. Ty zčásti ušili zaměstnanci obecního úřadu, našich příspěvkových organizací a zčásti další dobrovolníci z obce. Následně jsme zřídili tzv. rouškovníky jak v Proboštově, tak v místní části Přítkov. Ty průběžně za pomoci dobrovolníků doplňuje Místní organizace Českého červeného kříže Novosedlice – Dubí – Proboštov. Ve spolupráci s touto organizací mají možnost naši senioři dovozu levných a kvalitních obědů až domů a to ve všední dny i o víkendech. Pokud vím, o tuto službu je velký zájem. Podařilo se nám zajistit, aby třikrát týdně zajížděla pojízdná prodejna do Přítkova, který nemá žádný obchod. Občané Proboštova i Přítkova rovněž využívají možnosti dovozu čerstvého pečiva a základních potravin až domů. Snažíme se udržovat pokud možno dobrou náladu. Lidé u nás byli zvyklí na spoustu kulturních a veřejných akcí, které jim chybí. Aspoň zčásti je nahrazujeme pohádkami na dobrou noc, které je možné sledovat na facebookovém profilu Obecní úřad Proboštov, o velikonoční sobotu pak na stejném profilu proběhne program s názvem Velikonoce onlajn, připravovaný ve spolupráci s moderátorem Zdeňkem Lukeslem. Obecní úřad je sice pro veřejné návštěvy v souladu s vládním nařízením otevřený jen tři hodiny v pondělí a tři hodiny ve středu, ale naši občané vědí, že se na nás mohou obrátit vlastně kdykoli s jakýmkoli problémem a pokud je to v našich silách, tak jim pomůžeme. O všech možnostech pomoci informujeme prostřednictvím facebooku, webových stránek, pravdielěn připravujeme informační letáky, které roznášíme do všech schránek. Podnikatelům, kteří provozují svoji živnost v prostorách obce a jsou v pronájmu a nemohou ji po dobu nouzového stavu vykonávat, budeme odpouštět nájemné.