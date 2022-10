Dubí

V Dubí došlo k revoluci na radnici. Voliči tam dali jasně najevo, že potřebují změnu. Vedení města se tam kompletně vyměnilo. Starostou města se stal Jiří Kašpar, místostarostou je Vít Rous (oba Pro Dubí). Na takovém vedení se tam po volbách dohodly subjekty PRO Dubí (ODS, Piráti a nezávislí kandidáti) a Hnutí pro harmonický rozvoj obcí a měst. Rozdělily si mezi sebou i posty v radě. Ustavující zastupitelstvo v Dubí sledovala padesátka občanů, což v Dubí není zvykem. Většina jednání byla zatím vždy spíše bez zájmu lidí. 28letý Jiří Kašpar bude starostou na další čtyři roky, přičemž ale nebyl lídrem kandidátky. Nicméně ve volbách dostal od lidí nejvíc hlasů.

Po 16 letech v Dubí skončil na pozici starosty Petr Pípal z hnutí Severočeši Dubí. Teď bude jeho úkolem svého nástupce Kašpara seznámit s úřadem. „Dám mu základní informace k chodu města. Co je zapotřebí hlavně udělat. Nejdůležitější je teď příprava rozpočtu,“ uvedl po zastupitelstvu končící starosta, který odešel do opozice.

Krupka

Revoluci očekávali v Krupce. Po volbách se tam povedlo odpůrcům stávajícího starosty Zdeňka Matouše domluvit koalici proti němu. Místní lidi čeká velký restart. Dohodu nakonec uzavřely politické subjekty ANO 2011, Zdravá Krupka, MPV-Město pro vás, ODS a sdružení Krupka náš domov. Starosta bude Jan Kuzma (ANO 2011), místostarostka Miloslava Bačová (Zdravá Krupka) a další místostarosta Rostislav Kadlec (Krupka náš domov). Ustavující zastupitelstvo ještě neproběhlo, protože i v Krupce řešil volby soud. Obě stížnosti ale tento týden smetl ze stolu, takže volby platí. Ustavující zastupitelstvo bude v první polovině listopadu.

V Teplicích i Krupce volby platí, rozhodl soud. Zastupitelstva budou v listopadu

Bílina

Starostku už má Bílina. Zastupitelé tam ve funkci potvrdili dosavadní Zuzanu Schwarz Bařtipánovou z hnutí ANO. Místostarostkou zůstala Marcela Dvořáková z ODS. Do vedení města nastoupil nově druhý místostarosta Karel Matuška z hnutí ANO. Podle starostky to je výsledek koaličních dohod. Karel Matuška by měl mít na starosti strategické projekty města. „Takové projekty je potřeba předjednat s různými institucemi, jako jsou například památkáři. Bude nám také pomáhat hledat investory a vykonávat takové činnosti, kde by se jinak musely zajistit externí poradenské firmy, které jsou v současné době extrémně drahé,“ okomentovala post druhého místostarosty Zuzana Schwarz Bařtipánová.

Politické složení devítičlenné rady města zůstává. Čtyři místa má ANO, tři ODS, dvě Moje Bílina.

Duchcov

Změna nastala také v Duchcově. Starostou města zůstal Zbyněk Šimbera (ČSSD), nový je ale místostarosta. Do křesla na radnici se posadil Jan Zahradníček (SPD).

V obcích mnoho změn není

Na obcích většinou zůstalo dosavadní vedení. Třeba v Proboštově obhájila s přehledem post starostka Jana Životová (Nezávislí Proboštov), kterou i nadále bude zastupovat jako místostarosta Roman Nešetřil (Nezávislí Proboštov). V Žalanech zůstal starostou nezávislý Jindřich Mouka, místostarostkou je Diana Juračková. V Hostomicích zůstal starostou Ivan Holata, post místostarostky tam bude zastávat Lenka Matoušková.

Mezi prvními obcemi, kde se po volbách uskutečnilo ustavující jednání zastupitelů, byly Bžany. Už v pondělí 17. října večer si tam zvolili za starostu 46letého Jakuba Adamce (SNK za rozvoj obce). Neuvolněnou místostarostkou bude na základě hlasování Eva Karbanová. Dosavadní starostka Ivana Horčicová do těchto voleb nešla.

Volby v Moldavě na Teplicku se budou opakovat. Ústecký krajský soud v usnesení zveřejněném v pondělí 24. října na úřední desce uvedl, že hlasování v komunálních volbách je neplatné. Voliči vyškrtnutí ze seznamu neměli právo hlasovat, přesto jim to předseda volební komise umožnil. Vyškrtla je starostka, protože se podle ní do obce tito lidé přihlásili účelově krátce před volbami právě proto, aby mohli ovlivnit výsledek hlasování. Termín nového hlasování na Moldavě ještě nepadl.