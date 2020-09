„Muži se udělalo špatně v noci. Asi měl mozkovou mrtvici. Ještě než zkolaboval, tak stačil vyslat signál skrze SOS hodinky. Strážnici si otevřeli byt za pomocí klíče, který nám poskytl majitel, a zavolali záchranku,“ řekl velitel Městské policie Dubí Tomáš Pykal.

Hodinky město bezplatně předává do užívání osobám, které žijí v bytech či domech samy a mají zdravotní předpoklady k tomu, že by náhle potřebovaly pomoc, které by se jinak nedovolaly.