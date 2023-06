Jako první se na Teplicku otevřelo koupaliště Na Kyselce v Bílině. Další postupně otvírají. Zjišťovali jsme ceny a novinky.

Koupaliště, začala sezóna. Ilustrační foto | Foto: Miroslav Vymyslický

Jako první se na Teplicku otevřelo koupaliště Na Kyselce v Bílině. Pro letošní sezónu tu natřeli bazény, mají opravená lehátka. V areálu vyrostl úplně nový správní objekt, kde mají zázemí plavčíci a je recepce pro přilehlý autokemp.

Letní koupaliště nabízí svým návštěvníkům 60m bazén se skokanskou věží v úrovních 3 a 5 metrů, je tam tobogán, dětské brouzdaliště, hřiště na nohejbal či volejbal, beach volejbalové hřiště, hřiště na petangue, kuželky. Dále dva ping pongové stoly, pískoviště pro děti a koráb se skluzavkou. Otevřeno pondělí až neděle od 9.30 do 19.00. Dospělí zaplatí za vstup 110 korun, děti do 15 let 60 korun na den.

Na svůj provoz se chystá přírodní koupaliště v Oseku. Vyčištěné po zimě a napuštěné novou vodou už je. Podle informace Jiřího Hlinky z osecké organizace FrýTajm bazén oficiálně pro sezónu otevřou v sobotu 17. června, kdy se v areálu bude zároveň bude konat kulturní akce. Ceny zůstávají jako vloni. Podle webu FrýTajmu to je za dospělého 110 korun na den, pro děti do 15 let, studenty do 26 let a seniory nad 65 let to je 60 korun. Otevřeno bude od 9.00 do 19.00 až do září podle počasí.

Koupaliště v Duchcově už brzo otevře své brány, známe vstupné na letošní sezónu

Město Duchcov otevře své koupaliště v pondělí 5. června. V provozu bude do konce prázdnin. Informovala o tom radnice. Na starost budou mít koupaliště jako v loňském roce technické služby. Podle starosty Zbyňka Šimbery se výše vstupného oproti loňsku pro letošní sezónu 2023 nezměnila. To znamená děti od 6 do 18 let 50 korun, dospělí 100 korun.

V Krupce koupaliště není, areál tam přeměňují na regenerační park. Teplice také na své klasické koupaliště čekají, v plánu je výstavba venkovního komplexu v lokalitě Nová Ves, u vodojemu. Nicméně je lázeňském městě možné využívat služeb plaveckého areálu s venkovním prostorem. Pro letní sezónu u Aquacentra Teplice mají úplně nové dětské brouzdaliště s dalšími atrakcemi pro děti. Venkovní areál podle ředitele Aquacentra Michaela Parasky otevřou nejspíš příští sobotu, tedy 10. června.

Větší brouzdaliště, dětská zóna. Podívejte se, co nového připravili u Aquacentra