K chystané stávce učitelů se podle zjištění Deníku připojí i řada základních škol na Teplicku. Bojují proti škrtům ve školství, na které podle nich doplatí především děti. Zjišťovali jsme, kde budou poslední listopadové pondělí zamčené dveře tříd, družin i jídelen?

V pondělí 27. listopadu čeká Teplicko jedna z největších stávek v jeho polistopadové historii. Práci zastaví zaměstnanci škol, učit se nebude v celé řadě z nich. Někde přeruší provoz ve všech odděleních, tedy i ve školce, jídelně a družině po celý den. Existují protestující školy, kde se výuka uskuteční pouze dopoledne nebo jen pro žáky a školky pojedou.

Třeba odbor školství Magistrátu města Teplice si po své linii mapuje a eviduje vyjádření ředitelů škol zřizovaných statutárním městem Teplice. Pracovníci magistrátu průběžně zjišťují, zda školy v rajónu stávku podpoří pouze formálně a zachovají v daný den provoz školy (alespoň v omezeném režimu) nebo zda se k plánované stávce aktivně připojí a přeruší provoz školy. Informování rodičů je pak v režii každé školy individuálně. „Informace žákům a zejména zákonným zástupcům školy aktuálně podávají v návaznosti na probíhající jednání v souladu a způsobem stanoveným ve školním řádu školy,“ uvedla mluvčí města Teplice Adina Sedláková.

Jak to tedy orientačně bude?

(Vycházíme z informace z 22. listopadu)

Zavřené úplně zůstanou v pondělí v Teplicích například Buzulucká, Maxe Švabinského, Maršovská nebo Plynárenská v Proseticích. V šanovské škole Koperníkova by podle informace od vedení města měl být v provozu pouze první stupeň. Učit nebude třeba ani škola U Nových lázní. Bez přerušení výuky by podle informace k datu 22. 11. měly být v Teplicích Verdunská, Metelkova či Maxe Švabinského. Omezení provozu se bude týkat také vybraných školek.

Konkrétní informace poskytnou školy rodičům. Některé mají informace na svých webových stránkách. Jako třeba takto v Žalanech ve škole: „Vážení rodiče, bude-li 27. 11. 2023 vyhlášena výstražná stávka, zaměstnanci ZŠ a MŠ Žalany se k ní připojí. Pokud vám uzavření školy způsobí potíže, velice se omlouváme, ale důvody stávky jsou významné pro kvalitu vzdělávání našich dětí. O vyhlášení stávky budete neprodleně informováni,“ visí na stránkách školy.

Ptali jsme se také, jak to bude třeba v Bílině. Na dotaz nám odpověděla místostarostka Marcela Dvořáková: „Ke stávce se připojila z našich školských zařízení ZŠ Za Chlumem, kde bude kompletně provoz přerušen.“ Proč k tomuto kroku škola přistoupila, píše vedení tohoto zařízení na svých stránkách: „Přestože nejsme zastánci této formy protestu, jsme přesvědčeni, že situace ve školství je velmi vážná a kvalitní školství je zárukou kvalitní společnosti. Rozhodli jsme se tedy do této stávky zapojit. Dne 27.11. bude přerušen provoz školy, školní jídelny i školní družiny.“

O aktuálním stavu ohledně školní stávky v dalším velkém městě na Teplicku, v Krupce, informoval Deník ve středu mluvčí města Pavel Přibyl: „Stávky se zúčastní a provoz zařízení přeruší Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka (ZŠ vč. MŠ), Mateřská škola Zvoneček Krupka, Základní škola a Střední škola Krupka. A školy, které se ke stávce připojí nepřímo, stávku podporují, ale zajistí provoz zařízení, jsou v Krupce tyto: Základní škola a Mateřská škola Krupka, Teplická. Mateřská škola Sluníčko.

Neplánovaný prodloužený víkend čeká řadu rodin malých dětí. Jak uvedlo MŠMT, nárok na ošetřovné rodiče mít nebudou, jelikož se nejedná o neočekávanou či nepředvídanou událost. Celodenní výstražná stávka na základních, středních a mateřských školách se blíží. Odboráři ji vyhlásili na pondělí 27. listopadu a zapojit se do ní rozhodly školy napříč celou republikou. Vedení školských zařízení zdůrazňují, že nejde primárně o platy, ale o nekoncepční přístup ke vzdělávání dětí a ohrožení jeho kvality. České školství se podle pedagogů zmítá v kolotoči nesystematických změn a rozhodnutí, které vedou k jeho destabilizaci, nejistotě a hledání krajních řešení. Plánované změny by se měly dotknout hlavně nepedagogických pracovníků a snížení maximálního počtu hodin, tedy krácení PHmax.

Řada pedagogů si uvědomuje, že stávka se dotkne rodičů a může narušit každodenní chod domácností a osobní a pracovní povinnosti. „Jsme však bohužel nuceni trvat na tom, že situace v regionálním školství ještě nikdy dříve nebyla tak vážná, jako je nyní. Stávka, do které vstupujeme, není stávkou za zvýšení platů pedagogů, jak je nám některými politiky podsouváno. Je to stávka za zachování současných podmínek ve vzdělávání, je to stávka za budoucnost a kvalitu vzdělávání vašich dětí, našich žáků,“ uvedla například učitelka Pavlína Perglová.

