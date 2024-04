Stíhací letouny přelétávají nad Teplickem v rámci plánovaného vojenského cvičení v Hradišti u Klášterce nad Ohří. Někdy nejsou ani vidět, ale prozradí je hlučnost na nebi. Lidi to děsí. Podívejte se, jak startuje stíhačka, přiřadili jsme ilustrační video z hlučného vzletu do článku.

Stíhací letoun Jas-39 Gripen. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Hlučnost zaznamenali v úterý 9. dubna například lidé v Oseku. "Co to bylo, takový hluk," ptala se jedna z místních paní na facebooku. Podobně to bylo třeba v Dubí, nebo na bílinském pokraji s mosteckým okresem. O den později se stíhací hlučné stroje objevily nad Teplicemi. Vždy se jednalo vteřinové přelety. Lidé se ptají proč?

Nejde o žádnou mimořádnou situaci. Ve vojenském újezdu Hradiště (u Klášterce nad Ohří, Ústecký kraj) se koná plánované vojenské cvičení. Pozemní i vzdušné.

Letecká činnost je podle informací z webu města Klášterec naplánována ještě na další dva dny v tomto týdnu, stejně jako pak ještě na začátek příštího týdne.

Takto to pro ilustraci vypadá, když startuje hlučná stíhačka na letišti, také to je pěkný rachot:

Přehled činnosti během cvičení ve vojenském újezdu Hradiště pro tento měsíc má Klášterec na Ohří rozepsán na obecním webu, a to včetně leteckého nácviku: Vojenský výcvik na Hradišti v dubnu Další stíhačky by se nad Teplickem měly objevit v rámci cvičných přeletů v týdnu od 15. dubna.

Dříve jsme je tu měli často, v Žatci byla základna

Dříve, před rokem 1989, byl pohyb stíhaček nad Teplickem obvyklý. Byl zde letecký výcvikový koridor a stroje využívaly Krušných hor jako přírodní stěny pro vzdušné proudění. Dnes se na to už zapomnělo, a proto každý neobvyklý delší hluk ve vzduchu vyvolává strach. O to více s ohledem na aktuální dění ve světě.