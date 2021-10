V Děčíně přišli 3 lidé, v Litoměřicích 2, v Chomutově 14, v Mostě 17, v Teplicích 19, v Ústí 9 a v Lounech jich přijelo autem k urně 8. Na přípravě „covidových“ voleb se podílela Michaela Válková z drive-in volební komise. „Do téhle komise jsem se přihlásila osobně. Chtěla jsem to vidět i z té opačné strany, být u toho a zažít to v praxi,“ vysvětlila. Volebních stanovišť pro lidi v karanténě bylo v celém Ústeckém kraji celkem sedm.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.