Ve středu 6. října mohou v teplickém okrese volit v poslaneckých volbách ti, kteří jsou doma v izolaci nebo mají nařízenou karanténu ve vztahu k nemoci Covid 19.

Přenosná volební urna. Ilustrační snímek. | Foto: ČTK

Volební místo bude v celém okrese pouze jedno, a to u bývalých pokladen u fotbalového stadionu v lokalitě Na Stínadlech v Teplicích. Volební stan tu bude k dispozici od 8 do 17 hodin. Volit budou lidé přímo z auta, a to podle pokynů na místě. Podle teplické epidemioložky Evy Poláčkové je takových lidí přibližně stovka. Polovina jich je přímo v izolaci, protože jsou nakažení virem, zbytek jsou ti v karanténě.