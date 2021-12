Nadšenci chtějí veřejnosti ukázat další část hornického komplexu pod Mikulovem.

Kaplan v útrobách štoly pod Mikulovem požehnal sošku svaté Barbory. | Foto: Deník/Petr Málek

V Mikulově na Teplicku chtějí rozšířit hornické muzeum ve skále. Po Štole Lehnschafter (Lenšaftní štola), která pro veřejnost funguje už řadu sezon, tu místní nadšenci do hornické historie připravují novou prohlídkovou trasu. V jejich aktuálním zájmu rozsáhlého podzemního komplexu je Štola Liebefrauen, kterou lze do dnešní češtiny přeložit jako štola Milá paní. V pondělí místo navštívil vikář R. D. Christopher Cantzen z Římskokatolické farnosti Mariánské Radčice, aby požehnal vstupní portál a také sošku svaté Barbory, která je jako patronka horníků umístěná ve výklenku chodby přibližně 100 metrů od vstupu do skalního masivu.