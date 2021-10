Do školy zavítají také zástupci partnerských vysokých škol a předvedou něco ze současné vědy. Doprovodnou akcí oslav bude 8. ročník Autosalonu SPŠ, kde se můžete kochat novými automobily, i nablýskanými veterány. Absolventi mohou nahlédnout do kronik. Pořídit si také mohou společnou památeční fotografii v připraveném fotokoutku.

Autosalon, setkání absolventů, ukázky ve třídách, občerstvení, to vše jako speciální den otevřených dveří. Střední průmyslová škola v Teplicích slaví 70 let. Bohatý program je připravený na pátek 1. a sobotu 2. října.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.