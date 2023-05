Na gymnázium hlavu mají, přesto se na něj nemohou dostat. Tento problém mají žáci hlavně v Praze a ve středních Čechách, kde jsou tyto školy přehlcené. V Ústeckém kraji se ale situace podstatně liší. I tady se silný ročník propsal do meziročního nárůstu přihlášek pro první a druhé kolo přijímacího řízení, v průměru ale dosahuje "jen" 12 procent.

„Obecně v Ústeckém kraji takový problém není,“ potvrdila mluvčí Ústeckého kraje Magdalena Fraňková. „Lokálně však rozdíly mohou být, nejvyšší meziroční nárůsty počtu přihlášek evidujeme u gymnázií v Roudnici, Ústí nad Labem – Stavbařů, Kadani, Teplicích a Lovosicích,“ doplnila.

Například do čtyřletého cyklu teplického gymnázia se letos hlásí 216 žáků, kapacitu má pro 150 z nich v šesti třídách. Oproti loňskému roku je zájem o něco vyšší. „Není to nijak dramatické jako ve středních Čechách, ale odmítnutých žáků máme samozřejmě také hodně. Zrovna řeším odvolání, kterých je v tuto chvíli nespočet,“ uvedla zástupkyně ředitele Marcela Řeháková. Převis zájemců vnímá jako poměrně zdravý, protože se na školu dostanou ti nejlepší. „Určitě nedochází k tomu, že bychom extra talentované žáky odmítali,“ doplnila.

Horší situace je v případě osmiletého gymnázia, kam se hlásilo 102 žáků. Gymnázium smí ale otevřít pouze jednu třídu. Jedná se o pravidlo, které plošně zavedl Ústecký kraj. „Tam jsou šikovné děti, které jsme museli odmítat. Nevidím to ale jako žádnou tragédii, protože mají čas přihlášku z deváté třídy zopakovat,“ podotkla Řeháková.

Ústecké gymnázium na Severní Terase, kam se oproti loňsku hlásí zhruba o dvacet žáků více, má v plánu otevřít dvě třídy čtyřletého cyklu. „V krajním případě jsme schopni otevřít tři třídy, ale v současné době to tak nevypadá. Máme sice nějaká odvolání, týkají se ale dětí, které se v přijímacím řízení umístily hodně špatně,“ konstatoval ředitel Michal Šidák.

Problém s nedostatkem míst na pražských gymnáziích vnímá jako důsledek migrace schopných lidí za prací, pro jejichž potomky nebyly vytvořeny podmínky. „Na severu nám to odčerpává hodně mozků – šikovných a nadějných dětí, pro které tam ale neudělali vůbec nic, aby je mohli přijmout do svých středních škol,” okomentoval Šidák. „Myslím si, že my takové problémy nemáme. Pokud se u nás dítě nedostane na gymnázium, určitě se dostane na dobrý maturitní obor,“ zhodnotil.

Některá regionální gymnázia už čelí poptávce rodičů dětí ze středních Čech či z Prahy. Zkušenost mají v Ústí nad Labem, Dubí a především v Roudnici nad Labem, kam se hlásí desítky těchto žáků. Podobné je to i v Kadani.

„Oslovili mě rodiče asi dvaceti dětí,” potvrdil ředitel kadaňského gymnázia Tomáš Oršulák. „Tvrdí, že tady mají babičku a dědu na vesnici a další, že se sem budou stěhovat. Takhle to ale nejde. Musel bych vyhlásit druhé kolo přijímacího řízení, což by mi ovšem roztrhalo školu. Přitom ty děti mají krásné výsledky jak z přijímacích zkoušek, tak školní,” dodal. Právě kadaňské gymnázium otevře jen dvě třídy, jednu pro čtyřleté studium, druhou pro víceleté.

Letos vychází z devátých tříd v Ústeckém kraji 9900 žáků. Na čtyřletá gymnázia se hlásí v prvním i druhém kole 2043 dětí, loni jich bylo 1776. „Srovnáme-li však pouze první volbu - většina žáků si pravděpodobně zvolí na první i druhé místo gymnázium - letos 1071, minulý rok 959 žáků. Nárůst je tedy zhruba 12 procent,“ uvedla krajská mluvčí Magdaléna Fraňková. Přijato může být 1153 dětí.

Střední škola s maturitou byla první volbou pro 4739 žáků. Jedná se o denní studium bez započítání nástaveb a gymnázií. V součtu obou kol bylo zájemců 9101. Toto číslo je však zkreslené, protože se žáci mají možnost hlásit na dvě školy. Celkový počet žáků, kteří mohou být přijati do maturitních oborů, je 7336.

Podle krajského úřadu je vyšší zájem o obor bezpečnostně právní činnost a lokálně také praktickou sestru či o studium na obchodní akademii.

Menšímu zájmu se těší technické obory. Mezi ně patří dlouhodobě například stavební průmyslovka v Kadani, které se roky nedařilo naplnit kapacitu. Letos si ale díky silnějšímu ročníku zřejmě mírně polepší. „To nám vyhovuje, v minulých letech jsme šli hodně dolů,“ zmínil ředitel Zdeněk Hrdina. Například zájemcům o pozemní stavitelství škola nabízí 90 míst. Zatím je jich polovina. „Stále přicházejí nové přihlášky, současně si ale někdo zápisové lístky odnáší, protože se dostal na druhou školu,“ konstatoval ředitel.

Ke kadaňské průmyslovce patří také obchodní akademie. Tam ředitel vidí jasný nárůst. V prvním kole bylo zájemců 22, ve druhém už přes 40.