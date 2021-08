Oslovili jsme proto přímo majitele firmy Jaroslava Třešňáka. Na otázky vstřícně odpověděl.

„Něco se vozí do depa v Nových Dvorech. Část nechávám dopravit do bývalého areálu Bonexu pod Novou Vsí. Využijeme ho na zpevnění cest v našem skladovacím prostoru,“ řekl Deníku developer Jaroslav Třešňák ze společnosti JTH. Mlýnskou koupil, aby ji zlikvidoval. „Nelíbilo se mi, že tu tak dlouho hyzdí město. Jakmile to bylo možné, převzal jsem tu ruinu a nechal shodit k zemi. I kvůli bezpečnosti,“ podotkl.

Podle stavebního úřadu to ale udělal bez potřebných povolení, takže dostal pokutu. „Nemělo cenu to řešit. Vyměřili mi pokutu 50 tisíc korun, nabylo to právní moci, tak jsme to zaplatili, než abychom se soudili,“ konstatoval Třešňák. „Nehodlám to zpětně už řešit, i když se cítím poškozený. Hlavně, že to je pryč a už to nebude nebezpečná stavba,“ povzdechl si. Objekt z 80. let prý musel zbourat co nejdříve, protože jeho stav ohrožoval okolí. „A pokud jsem za to měl nést odpovědnost, nebyla jiná cesta než rychlá demolice,“ sdělil.

Vedení stavebního úřadu označilo postih jako opodstatněný. Podle Českého rozhlasu, který na udělenou pokutu upozornil, přišli pracovníci stavebního úřadu na kontrolu budovy 12. července. Z objektu ale byly už jen trosky a suť. „Úřad projednal přestupkové řízení a udělil firmě JTH Space pokutu,“ sdělila novinářům vedoucí stavebního úřadu Lenka Mirgová.

Pokuta byla 50 tisíc korun. Společnosti hrozila dokonce až desetinásobně vyšší sankce. Náklady na demolici Třešňák předpokládá zhruba 30 milionů korun. Objekt, který letos na jaře koupil, měl původně sloužit k lázeňským účelům, ale nebyl nikdy dokončený. Přespávali v něm bezdomovci.

Teplický developer chce místo ruiny v Mlýnské postavit novou luxusní čtvrť s řadou bytových domů. Mají je doplnit obchody, kavárny a třeba i menší hotel. „Bude záležet, jak se k tomu postaví město,“ uzavřel Třešňák.