Nejdřív lidé nadávali na hromady sněhu a neupravené chodníky. Jakmile se oteplilo, vadí jim rampouchy na domech, které padají na chodníky. A také kvanta vody od tajícího sněhu. „Je to břečka, jsem zvědavý, kam to všechno odteče,“ říkal ve středu 17. února po poledni před teplickým nádražím František Nováček.

Rampouchy v Teplicích. | Foto: Deník / Petr Málek

Seniorka Hana Kuzbová bydlí desítky let v domku na návrší ve vísce Mošnov, která patří do katastru obce Bžany. Takovou zimu, která letos panuje, tu dlouho nepamatuje. Ladovsky zasněžené domy vypadaly v minulých dnech rozkošně. Horší to bylo ale už na silnicích. „Chodím o holi a mám problémy se dostat ke svému domu. Je to sice shrabané, ale neposypané. Dovedete si představit, co to dělá, když mrzne,“ říkala žena v pondělí při naší návštěvě Mošnova. „Doma mi dochází uhlí. Pokud to potrvá dál, tak nevím, čím budu topit. Nákladní auto ke mně nevyjede,“ dodala seniorka. Zrovna se vracela z nákupu. V jedné ruce tašku, v druhé svírala hůl. „Přijela k nám pojízdná prodejna, tak jsem si byla koupit nějaké pečivo. Teď se vracím domů,“ poznamenala na zasněžené silnici.