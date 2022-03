Už při příjezdu k bývalému jadernému depotu zalesněným terénem na člověka dýchne minulost. Stačilo málo a také odtud z hranic území obcí Hrobčic a Měrunic v teplickém okrese mohlo být rozpoutáno celosvětové peklo. Dnes se pozůstatky studené války rozpadají a zarůstají stromy. Jedná se o plochu, která je volně přístupná. Nikdo to tu nehlídá. Ploty jsou vytrhané a jejich zbytky povalené na zem.

Nejjednodušší přístup k bunkru je přes opuštěný areál ze silnice Mukov – Červený Újezd. Přístup je ale také z druhé strany. „Po veřejných polních a lesních cestách ve vlastnictví obce Měrunice a Lesů ČR. Od Mukova lze přijít po polních cestách ve vlastnictví obce Hrobčice a lesní cestě ve vlastnictví lesů a Agentury ochrany přírody a krajiny,“ říká starostka Hrobčic Jana Syslová. I pro ni je pozůstatek dřívější doby určitým symbolem války. Větší starost jí ale dělá současný stav. Opuštěný soukromý objekt přiléhající ke státním lesům v předešlých letech několikrát posloužil jako prostor pro technoparty a to se místním příliš nelíbilo.

Bývalý jaderný sklad je zakopaný v zemi. Pokud přesně nevíte, kde ho vedle bývalých objektů sovětských kasáren v Červeném Újezdu hledat, nejspíše vstupní portál do podzemí minete. Uvnitř samotných podzemních objektů se zachovaly originální popisky v ruském jazyce. Lze zde nalézt zbytky vzduchotechniky, v jedné z místností zapáchá nádrž na naftu, o kousek dál stál agregát. Dnes už po něm ale zůstaly v zemi pouze kotvící šrouby. Nikdo dnes přesně neví, co všechno v Červeném Újezdu Sověti měli. Hovoří se o balistických raketách s dostřelem několika tisíc kilometrů.

Dobře prozkoumaný má areál Luboš Větrovský, který tu žije v lesích Hrobčicka jako poustevník. Za drobnou úplatu ukázal bývalé velitelské středisko, rovněž ukryté pod zemí. Tajné chodby mezi budovami a také právě vstup do utajovaného skladu jaderných hlavic. „Také tu v zemi zůstala štábní místnost, kam směřovali informace z venkovních rozmístěných radarů. Před opuštěním areálu ji ale Rusáci celou zasypali zeminou,“ ukazuje Luboš na zarostlý vchod do země. Laik by ale na první pohled řekl, že to je vstup do kanálu.

V běžných mapách toto místo dříve zanesené nebylo. Přehled o něm neměla ani tehdejší československá armáda. Bílinský atomový útvar podléhal přímé kontrole Generálnímu štábu v Moskvě. To, že by si dnes někdo takovýto bunkr koupil a udělal z něj podobnou turistickou atrakci, jako jsou třeba torza bývalých vojenských objektů Hradčany u Mimoně či areál u Milovic, to nejspíše nehrozí.

Od roku 1990 tu v sousedních bývalých kasárnách fungoval uprchlický tábor. V roce 2006 ale byl uzavřen a od té doby se areál potýká se seriózností jednotlivých nájemců i vlastníků. Zloději si odnesli vše, co se dalo zpeněžit. Místy to v bývalém vojenském prostoru vypadá jako po válce v Jugoslávii.