V Krupce začala revitalizace areálu bývalé venkovní městské plovárny z 19. století. Nevyužívané prostranství se zbytkem bazénu a toalet se promění ve volně přístupný park s přírodním jezírkem a moderním vybavením hlídaném kamerami. Práce potrvají rok a stojí přes 27 milionů korun. Během stavby je vstup do areálu pro veřejnost zakázán.

Začala revitalizace zavřené plovárny v Krupce, kde vznikne park. | Video: Martin Vokurka

Projektu předcházely návrhy studentů tří vysokých škol. Vyhrál koncept Jana Trpkoše z Fakulty architektury ČVUT v Praze, který v anketě oslovil nejvíce obyvatel. V oddychové zóně budou i mlatové cestičky, molo, lampy, hřiště, workoutové sportoviště, nová zeleň, lavičky, ohniště, odpadkové koše a stojany na kola.

Oživení zanedbané části města iniciovalo sdružení Krupka Náš Domov. „Nelíbilo se nám, jak areál v centru vypadá a že je velkou ostudou pro celé město,“ sdělil zastupitel Jan Růžička.

„Vím, že se tu lidé koupali a že to bylo pěkné, ale to už je strašně dávno. Je dobře, že to teď začali opravovat," řekla jedna z místních obyvatelek.

OBRAZEM: Vystupoval tu Gott i Fešáci, teď sem chodí feťáci. Vítejte na plovárně!

Projekt financuje ministerstvo financí v rámci odstraňování starých ekologických zátěží. Město přispěje částkou do pěti milionů korun. Zakázku vyhrála společnost Metrostav DIZ. Park s několika vstupy se má otevřít na jaře 2024.

Návštěvní režim, včetně venčení psů, určí provozní řád. Koupání v průtočném jezírku nebude možné, tolerovat se má jen běžné máčení nohou.

Tvrziště, venkovský rybník, plovárna a teď park

Původně stálo na místě tvrziště Starý Dvůr, které později nahradil venkovský rybník. Veřejná plovárna se otevřela v roce 1893. „Za odpočinkem a vodními radovánkami sem tehdy mířila spousta lidí. Pohlednice z dvacátých let 20. století ukazují přírodní koupaliště s dřevěným molem, kabinkami na převlékání a půjčovnou loděk,“ sdělil místostarosta Rostislav Kadlec.

Postupně se na plovárně objevily houpačky, prolézačky pro děti, hřiště a stánky s občerstvením. Betonový bazén a brouzdaliště jsou z 80. let a platilo se do nich vstupné.

„Na relax a opalování sloužily travnaté plochy,“ dodal Kadlec. Koupaliště se zavřelo v roce 2006, protože nevyhovovalo hygienickým normám a bezpečnostním předpisům. Historii plovárny připomene v parku informační cedule. Název ulice Nad Plovárnou zůstane po otevření parku zachován.