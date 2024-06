Tanečníci VIVAjump dětské věkové kategorie vyhráli v květnu v Brně extraligu Mistrovtví ČR CZECH DANCE MASTERS.

Podařilo se jim to už potřetí v řadě! I ze všech ostatních pohárových soutěží si odvezli letos zlaté medaile. Deníku to dělila to Lenka Bukačová z VIVAjump Teplice.

"Největší výzvou byla pro účast na Galavečeru MISTR MISTRŮ, kam jsme se třetím rokem probojovali. Na galavečeru mezi sebou bojuje TOP 10 nejlepších choreografií napříč tanečními styly. A tak zde byly k vidění výborné choreografie formací od diska, latino dance, belly, artu, jazzu nebo street dance," uvádí Bukačová.

"Choreografie „KEEP ROCKING”, kterou připravili Michal Majkl Vojíř a Sára Otcovská, má takovou energii, že často strhla diváky v celé hale a trenéři se dočkali ocenění nejen od poroty ale i od konkurenčních tanečníků a choreografů. A nadchla i porotu galavečeru. Sen se stal skutečností a v roce 2024 si tato choreografie odvezla titul MISTR MISTRŮ v dětské věkové kategorii," dodala Bukačová.

Gratulujeme.