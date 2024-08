Modelová situace byla takováto: Potřebuji taxi, zadám do vyhledávače v prohlížeči v mobilním telefonu klíčová slova „taxi teplice“ a čekám na nabídku. Jak to dopadlo?

Mezi prvními při zadání klíčových slov „taxi teplice“ vyhledávač v prohlížeč webových stránek nabídne Orient taxi. V Teplicích působí na trhu od roku 1992. Po městě jezdí po celý den několik vozidel. Za nástup si podle webových stránek počítá dopravce 20 korun. Do tří kilometrů ve městě jezdí za taxu 120 korun. Delší vzdálenost si pak počítají pro stálé zákazníky 35 korun na kilometr, běžný klient zaplatí 40 korun. Je možné se domluvit i na výlet, tam pak se podle webovek kilometr počítá za 50 korun.

Nabídka je, stačí jen vybírat

Když sháníte v Teplicích taxíka přes internet, nabídka v případě klíčových slov „taxi teplice“ v pořadí pokračuje společností Tempo Taxi Teplice. I zde k dispozici po celý den. Ceník na webových stránkách uvádí nástupní sazbu 30 korun. Pro stávající zákazníky si pak řidiči počítají do 20 kilometrů po městě cenu 35 korun za jeden ujetý kilometr. Když si ale taxíka neobjednáte přes telefon nebo nemáte jejich zákaznickou kartu, počítají podle ceníku na webu 39 korun za kilometr. Za znečištění vozu mají taxu 5 tisíc korun. Podobně jako v případě první nabídnuté společnosti i zde webové stránky nabízejí několik telefonních čísel, pro různé operátory.

close info Zdroj: Deník/Milan Krčmář zoom_in Parkoviště taxi , ilustrační foto.

Mezi prvními třemi taxikářskými službami, které nabízí pro Teplice vyhledávače po zadání klíčových slov „taxi teplice“ vyskočí Daros Teplice. „Děláme maximum pro přistavení vozidla do 10 minut od zavolání,“ píšou na stránkách. Samozřejmostí je telefonní číslo a ceník. Ten garantuje cenu 40 korun za kilometr po Teplicích. Nad 12 kilometrů pak stojí kilometr 30 korun. Za dopravu do vzdálenosti delší než je 50 kilometrů zaplatíte 23 korun za jeden ujetý kilometr.

Taxislužeb je v Teplicích samozřejmě více

Pokud chvilku hledáte v internetu, narazíte například na Tak si z Teplic Taxi Teplice nebo lze využít služeb Taxi Pítrs & Partners, což je taxislužba působící v Teplicích již bezmála 30 let, podle stránek nabízí také službu Drink servis, tedy odvoz vašeho vozu z restaurace, pokud si dáte alkohol a už nemůže řídit zpět domů.

Pro vyhledání taxislužby je možné v mobilu využít platformy „najditaxi.cz“ nebo „chcitaxi.cz“, kde jsou také nabídky na různé společnosti, které vás dopraví po Teplicích, ale také po celém okrese i v dalších městech.

Služeb taxikářů využívá po Teplicích také místní Josef. „Mám více čísel. Nemám zrovna nikoho oblíbeného. Je to spíše o tom, kdo mi je schopný přijet dřív. Zkouším to. Někdy jsem ochotný ale také čekat, pokud je dobrá zábava v podniku, nevadí mi to,“ řekl Deníku. Podobně v nočních hodinách, kdy už nejezdí MHD, využívá služeb teplických taxikářů pan Milan. „Když potřebuju do bankomatu do města, není jiná možnost. Když potřebuju na otočku a nemůžu čekat do rána, protože mi už došly peníze,“ směje se. To se mu útrata v podniku prodraží o náklady za využití taxislužby.

close info Zdroj: pexels zoom_in Taxi. Ilustrační foto.

Kdo všechno jezdí taxíkem?

Taxíky se po Teplicích svezla už také řada známých osobností od sportovců až po umělce. „Jejich jména si ale necháváme pro sebe, protože správný taxikář by měl dodržovat taxikářský kodex. O tom, koho vozíme a kam, se nemluví,“ zmínil jeden z provozovatelů taxislužby.

Taxikáři občas za volantem zažívají i horké chvilky. „Když večer přijedete pro člověka, který si vám sedne za záda a chce jet na nějaké odlehlé místo, je to dost nepříjemné. Čekáte, kdy vás chytne za krk nebo bodne. Jednou se mi stalo, že na mě narkoman mířil celou cestu pistolí. Také na mě zaútočil opilý a zfetovaný zákazník s berlemi, kterého jsem odmítl vzít z hygienických důvodů, protože neměl tričko,“ vytáhl příběhy z taxíků jeden z řidičů.