Pro Kuberovu rodinu je takovéto vyznamenání dalším potvrzením, že jeho celoživotní boj za svobodu měl smysl. „Znamená to pro nás ocenění za hájení svobodného žití. Velmi si toho vážíme,“ okomentovala udělení řádu politikova dcera Vendula Vinšová. „Táta pro svobodu žil a také za ni zemřel. Stála mu za to,“ podotkla na toto téma už před časem.

Původně měla s delegací do Tchaj-wanu vycestovat také manželka Věra, ale po dohodě s rodinou a osobním lékařem od toho upustila. „Bylo to velké dilema. Nakonec jsme se rozhodli, že nepojede ze zdravotních důvodů. V tom vedru a za všech těch okolností by to pro ni byla obrovská zátěž,“ vysvětlila dcera Vendula.

Na Tchaj-wan místo sebe poslala z Teplic předtočenou zdravici. V ní uvedla, že si ocenění pro svého manžela váží. To, že nemohla odcestovat, ji mrzí. Před časem dokonce uvedla, že se na návštěvu Tchaj-wanu velmi těší. „Chtěla bych tam dotáhnout myšlenku svého manžela do konce,“ poznamenala.

Podle Hynka Hanzy, který je označován za Kuberova politického syna a zároveň je jeho nástupcem v křesle primátora, by si Jaroslav Kubera zasloužil za svoji odhodlanost převzít takové ocenění osobně.

„Bohužel se ale stalo, co se stalo. I jako in memoriam má vyznamenání ale svoji váhu. Je to adekvátní ocenění pro dlouholetého prosazovatele demokracie a obhájce lidské svobody,“ uvedl Hanza.

Kubera chtěl na Tchaj-wan v únoru

Kubera chtěl na Tchaj-wan odjet koncem února. Chystal si s sebou vzít podnikatelskou misi, podobně jako prezident Zeman do Číny. Kuberův plán ale vzbudil kritické reakce, a to nejen ze strany čínské diplomacie, ale také od prezidenta Miloše Zemana, který prosazuje vstřícnou politiku k Pekingu. Zeman dokonce loni pohrozil, že pokud Kubera na Tchaj-wan pojede, skončí jejich přátelství. Deníku teplický politik ještě na začátku ledna řekl, že si z takových výhrůžek nic nedělá. „Mám přeci svoji hlavu a nikdo mi nemůže zabránit jet tam, kam chci,“ řekl.

Do teplické politiky se Kubera aktivně zapojil po listopadu 1989. V roce 1992 vstoupil do Občanské demokratické strany a o dva roky později byl poprvé zvolen teplickým starostou. Do funkce jej následně voliči vybrali ještě pětkrát. V Senátu zasedal Kubera téměř dvě dekády, byl mimo jiné šéfem klubu ODS a místopředsedou horní komory. V listopadu 2018 se stal jejím předsedou.