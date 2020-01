Na Teplicku je ale i řada rodin, které takováto výprodejová horečka ponechává v klidu. Televizi doma nechtějí, sušičku místo přírodního procesu uschnutí prádla považují za neekonomický luxus. Někteří nemají ani auto. Prostě žijí jiným životním stylem než běžná rodina.

Na půli takové cesty je například rodina Michala Dvořáka z Teplic. Televizi mají, avšak bez jakýchkoli programů. Ob den do ní připojí počítač a pustí dětem Večerníček, o víkendu po obědě delší pohádku. „Byly doby, kdy jsem strávil před televizí celé sobotní odpoledne. Vstával jsem od ní naprosto vyčerpaný a s pocitem totálně promarněného času. Teď se se ženou podívám jednou měsíčně na film a i tak se ošívám, že by se dalo dělat něco smysluplnějšího,“ říká Dvořák. Co třeba? „Číst, psát, cvičit, povídat si, něco společně tvořit, možností je spousta,“ dodává otec tří dětí.

Toho, že přichází o spoustu jistě zajímavého vysílání, nelituje. „Kdo má děti, ten televizi prakticky nepotřebuje. Jednak je součástí neuvěřitelné reality show, která překoná všechny seriály, jednak má parťáky pro různé blbiny. Teď jsem třeba koupil mikrofon a budeme si natáčet a stříhat improvizované pohádky. Na to se hodně těším,“ svěřuje se Dvořák.

Televizi byste doma marně hledali také u sportovce Davida Vencla, který se aktivně věnuje potápění s nádechem. I když sám přiznává, že mu televize chybí ve chvílích, kdy nemůže na internetu najít přenosy fotbalových zápasů, doma by takový přístroj nesnesl.

Pokud potřebuje vidět nějaké seriály nebo pohádky, pustí si je dle vlastního výběru na počítači. „Doma hodně posloucháme hudbu, kterou máme jako kulisu,“ líčí. K podobnému přístupu vede i svou tříletou dcerku. „Dítě v tomto kopíruje rodiče, a pokud my z toho nebudeme dělat vědu, pak ani ona,“ je přesvědčený.

Luxusem už není v domácnosti auto. Zatímco některé domácnosti mají před domem na parkovišti hned tři, rodina Martiny Mayerové se bez něj obejde. „Manžel řídí jen z donucení, já nemám řidičák. Auto jsme zpočátku nechtěli především proto, že není ekologické,“ zmínila maminka čtyřleté dcery. Ani u nich doma se nedívají na televizi. Tu má podle Martiny dítě dostatečně k dispozici u babičky. „Pro nás to je pouze krám,“ dodává s tím, že ve svém dětském věku ji ale měla. „Rodiče si na barevný televizor, abych nebyla ku posměchu, tehdy dokonce vzali půjčku,“ prozrazuje. Za základ v domácnosti považuje pračku, jiné větší spotřebiče ale nechce. Myčka se jim nevejde do kuchyně a sušičku považuje za neekonomický luxus.

Výprodeje a podobné obchodní taháky nelákají ani Jana Lucáka. „Žijeme tak, že když potřebujeme jídlo, tričko nebo konferenční stolek, tak jdeme a koupíme si to nezávisle na výprodejích,“ zmiňuje muž, kterému by televize doma akorát zabírala místo a stala se lapačem prachu. „Děláme všechno, co běžně lidé dělají, ovšem kromě televize. Místo toho si čteme, hrajeme hry, věnujeme se kočkám,“ uzavírá.