Volby do Senátu, které se měly konat tento víkend na Teplicku, kvůli karanténě zrušila vláda. Kdy budou, zatím není jasné. Nový termín musí vyhlásit prezident Zeman.

V doplňujících volbách do Senátu se o hlasy voličů na Teplicku chtělo původně ucházet 11 kandidátů. Jana Vondrouše ale vyřadil magistrát jako neplatnou přihlášku, krajský soud to potvrdil. Odstoupil Tomáš Tožička. Do anekty jsme zařadili tedy jen zbylých devět řádných kandidátů. Vyberte si z nich jen tak pro zajímavost a pro odreagování v tomto vypjatém čase svého senátora. Kdo to bude?