O tři hodiny déle, než při výjezdu z Čech předpověděla navigace, trvala cesta na chorvatskou Istrii Karolíně Novotné z Teplic. Na dovolenou vyrazila se svým přítelem. „Zarazilo nás, že jsou po cestě otevřené jen některé hraniční přechody. Nikde ale po nás nechtěli potvrzení, kam jedeme, nikde nám neměřili teplotu. Nejdéle jsme čekali na hranicích do Chorvatska, kde byly kontroly projíždějících lidí přísnější,“ vyprávěla o víkendu po návratu domů. Kvůli přestávkám stavěli na odpočívadlech v Rakousku i Slovinsku.

Bezpečnostní hygienická opatření pak fungovala v hotelu, kde s přítelem bydleli. „Personál tam nosil roušky. My ale nemuseli. Sice nám to doporučili, nicméně nařízené to nebylo. Což byla výhoda třeba v restauraci,“ líčila mladá Tepličanka. Jedinou změnou, kterou zaznamenala oproti běžnému chodu ve stravování, byla skutečnost, že si u prostřených stolů v bufetu jídlo nenabírali lidé sami. „To se nesmělo. Jen jsme si ukázali, co chceme, a obsluha nám to nandala na talíř položený na stole. Aby to bylo vše bez kontaktu,“ vyprávěla o své letošní dovolené.

Roušky lidé podle ní většinou nenosí ani na pláži. Nejostražitější jsou prý německy hovořící osoby. „Na nich je vidět, že mají z onemocnění největší strach. Ti roušky nosí prakticky všude nebo si dodržují velký odstup od ostatních,“ postřehla.

Co jí oproti běžným sezonám překvapilo, byly zavřené hotely.

Některé komplexy letos vůbec hosty nepřijímají. „Což se projevuje na plážích, kde je jindy narváno,“ dodala mladá žena.

Málo lidí zaznamenala také Nikol Dufková z Krupky při svém pobytu na řeckém ostrově Santorini. I tam prý chodí personál v rouškách. Ale to je asi jediné, co připomíná koronavirové období. „Tedy ještě rychlotest, který dělají namátkově při příletu na ostrovy,“ uvedla. „Lapili mého přítele, kterému se v letadle spustila rýma. Ale prošel bez problémů,“ smála se. Co se týče stravy, tak i v rámci all inclusive roznáší jídlo po výběru z několika variant obsluha ke stolům.

Obě ženy se zpět domů vrátily spokojené. „Není potřeba se strachovat,“ shodly se. „Dovolenou jsme si objednali s přítelem měsíc před odletem. Prostě jsme věděli, že nám to vyjde. Nasedli do letadla a letěli,“ nepřipouštěla si jinou možnost Nikol.

Řecko, kde byla, patří u Čechů k oblíbeným letoviskům. Podobně jako třeba destinace v Itálii či Bulharsku. K nejoblíbenějším letním cílům ale dlouhodobě patří Chorvatsko. Podle Českého statistického úřadu tam loni vícedenní pobyt strávilo 740 tisíc Čechů. Letos se kvůli dění okolo Covid-19 předpokládá propad. Podle Chorvatského turistického sdružení tam od začátku letošního července vyrazilo na vícedenní dovolenou přes 100 tisíc Čechů. Zatím tam mohou cestovat bez omezení. Před odjezdem akorát musejí vyplnit on-line formulář o místě a délce pobytu s kontaktními informacemi.

K Jadranu se lidé z Čech vypravují většinou samostatně autem. Řada ale využívá také služeb cestovní kanceláře. Třeba přes agenturu Invia od června do Chorvatska odjelo už na 4 tisíce lidí. „11 procent z nich si vybralo pro trávení dovolené Poreč. Následuje Střední Dalmácie a Rabac,“ popsala mluvčí Andrea Řezníčková. Nejčastěji klienti jezdí na sedm dní s polopenzí. Průměrná cena zájezdu do Chorvatska je kolem 8 tisíc korun.