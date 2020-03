Kvůli uzavřeným hranicím Česka a omezeným leteckým spojením v důsledku světové pandemie koronaviru má teď několik Tepličanů problém s návratem do vlasti. Pomoc očekávají od ministerstva zahraničí, ale kdy to bude, nemají ponětí.

ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

Třítýdenní dovolenou na ostrově Roatán v oblasti Hondurasu si nechtěně musí prodloužit Zlata Biedermannová z Teplic. Do Karibiku odletěla začátkem března, tedy ještě v době, kdy v republice neplatilo žádné omezení ohledně cestování a nikdo restrikce pro turisty neplánoval. Zpět domů do Čech měla odletět ve středu 18. března. Zůstává ale uvězněná na ostrově, protože z místního letiště žádná letadla neodlétají ani nepřistávají. Nefunguje lodní doprava. Společně s ní v nechtěné karibské izolaci zůstává dalších 120 Čechů.

„Nevíme, co bude. Nikam se nedovoláte. Letecká společnost, u které jsme měli rezervovaný zpáteční let, s námi nekomunikuje. Už minulý týden si od nás vzal základní nacionále zdejší konzul. Ale aktuálně nevíme vůbec nic. Jediné, co nám řekl, je, že se nás české ministerstvo zahraničí snaží dostat domů. Ale jak a kdy, to nevíme,“ vylíčila v pátek pro Deník přes internetový komunikační kanál Tepličanka.

Ubezpečila, že je v bezpečí. Žádný nakažený koronavirem na ostrově podle ní zatím ohlášený nebyl. I přesto ale z preventivních důvodů zavřely restaurace a práci přerušily tamní podniky.

Fungují pouze obchody a lékárny. „Snažili jsme se trochu předzásobit, takže nějaký čas tu ještě vydržíme. Vstříc nám vyšel poskytovatel ubytování, který snížil cenu za neplánované využívání apartmánu,“ popsala svoji situaci na karibském ostrově Biedermannová.

Místní dodržují pravidla, jsou doma

Z Roatánu se podle ní pomalu stává ostrov duchů. Domorodci se stáhli do svých domovů a vyčkávají, co bude. Vycházejí ven, jen když opravdu potřebují. „Nikde se nikdo neshlukuje. Je to tu opravdu disciplinované,“ uvedla mladá žena na nechtěně prodloužené dovolené, ze které se stal boj o návrat domů. „Zachrání nás jedině vládní speciál, který by nás tu mohl vyzvednout,“ doufá.

Není jediná, pro koho se zavřely hranice. Domů za rodiči do Teplic teď nemůže David Ernest, který bydlí a dlouhodobě pracuje ve stavebním oboru v Německu. „Práce tu máme stále hodně, s tím není problém. Trošku ale stoupá mezi veřejností nervozita, protože čísla nakažených tady jdou rychle nahoru. Hlavně to tu nikdo neřeší,“ sdělil.

Podle ministerstva zahraničních věcí je v cizině ještě zhruba 30 000 Čechů. „Postupně řešíme situaci všech a chceme každého dostat zpátky do Česka,“ ubezpečil ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček.

Mluvčí resortu Mariana Wernerová radí všem, kdo už skutečně nemají jinou možnost návratu domů, aby kontaktovali zastupitelské úřady v dané zemi. „Těm se mohou lidé nahlásit, a pokud skutečně neexistuje jiná varianta, ať zůstávají nadále v kontaktu, dokud nenajdeme řešení dopravy,“ uvedla Wernerová.