Alexej Petrov přišel do znovu otevřené haly mezi prvními. „Těšil jsem se do sauny jako malé dítě. Konečně můžeme,“ řekl Petrov poté, co po odčipování branky prošel vstupním zařízením. Ještě než tak učinil, musel podepsat u pokladny čestné prohlášení, že je bezinfekční. Potvrzení měl s sebou v kapse.

Plavání je zatím pouze pro plavce, děti si na atrakce ještě musejí počkat. Aquacentrum totiž stihlo otevřít pouze plavecký bazén se čtyřmi drahami. Kapacita je v něm snížena na 35 osob. „Rozvolnění přišlo narychlo, nikdo to tady nečekal. Mluvilo se až o polovině června. Dětský svět, což je druhá a větší bazénová část Aquacentra, musí ještě počkat. Napuštění a příprava trvá přibližně týden. Ještě dopoledne tu v suchém bazénu běhali lidé v maskách a savovali celou vanu. Večer bychom chtěli začít napouštět. Voda se musí prochlorovat. Počítáme, že bychom to vše mohli stihnout do víkendu,“ sdělil v pondělí po poledni ředitel Aquacentra Michael Paraska.

V pondělí 31. května přišla po koronavirové pauze další vlna rozvolnění. Lidé mohou navštívit restauraci uvnitř, zaplavat si v bazénu, zajít si do sauny, do klubu nebo do kasina. Kapacita stravovacích zařízení a barů je zatím omezená.

„Jsme na to připravení. Zajistili jsme potřebná opatření, o zájem lidí strach nemáme,“ těšil se na zprovoznění jeden z hospodských na Teplicku Petr Strouhal. Už v minulém týdnu měl otevřenou terasu. I kvůli mistrovství světa hokeji, které mohli sledovat příznivci piva pod širým nebem.

Oběd přímo v restauraci si v první den rozvolnění nenechala ujít řada Tepličanů. „Konečně jsem se zase najedl z talíře. Svíčková byla super i to pivko k tomu,“ lebedil si v pondělí Roman Glask.

K rozvolnění napomohla zlepšující se epidemická situace. Podle Evy Poláčkové z teplické hygienické stanice jsou v této době „covidová“ čísla příznivá. „S létem přišlo teplejší počasí. Jako u dalších podobných onemocnění data nasvědčují tomu, že se křivka v tomto období skutečně snižuje k nule,“ zmínil. V předešlém týdnu v teplickém stotisícovém okrese onemocněla na Covid 19 přibližně padesátka lidí.

Návrat k životu v okresu je pozvolný. Teplicko má za sebou třeba první týden rozvolnění v kinech. Filmy ale do sálů zatím příliš lidi netáhly. Do teplického Května v minulém týdnu chodilo na představení v průměru 15 diváků. „Premiéry jsme zatím neměli, opakovali jsme filmy z minulého roku,“ podotkla vedoucí kina Zdena Sixtová.

Podle současných hygienických nařízení sál pojme 320 lidí. Ti, co sem přišli, byli ukáznění. „Věděli, co všechno mají mít u sebe pro případnou kontrolu. Vládou nařízená potvrzení o bezinfekčnosti ukazovali při vstupu do sálu,“ dodala vedoucí teplického kina Květen.

V otevřených provozovnách služeb se lidé musí prokazovat negativním testem na koronavirus, očkováním nebo potvrzením o prodělání nemoci Covid 19. K náhlému a rychlému uvolnění protikoronavirových restrikcí u služeb přistoupil stát v pátek 28. května v reakci na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, podle kterého je nelze uzavírat plošně. Původně vláda avizovala otevření vnitřních prostor restaurací a dalších služeb až od poloviny června.