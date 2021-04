Deník na návštěvěZdroj: Deník„Na koupaliště už připravujeme projekt. Firma od nás dostala zadání. Až budou mít projektanti svoji představu, tak si nad tím sedne naše pracovní skupina a budeme o tom diskutovat,“ uvedl primátor Hynek Hanza (ODS). Venkovní moderní plovárna s doplňkovými službami by měla vyrůst v nejbližších letech.

Původně měly na volném prostranství u vodojemu na Nové Vsi stát panelové domy, které by rozšířily bytovou vybavenost Teplic. Počítalo se s tím, že by je přednostně dostali zaměstnanci bílinské šachty a ledvické elektrárny. Plánovaná výstavba ale byla na konci 80. let minulého století ze strany státu zrušena. Dnes do neudržované zeleně k vodojemu lidé chodí venčit psy nebo běháním provětrávat plíce.

Krajina na okraji Teplic se má ale proměnit. Vizualizace, jak to celé bude vypadat, už existují. Dominantní bude koupaliště. Kaskádové bazény však nebudou jedinou stavbou, kterou chce město Teplice tuto čtvrť oživit. Vyrůst zde má nový parčík, a dokonce se počítá také s restaurací na vodojemu spojenou s rozhlednou a dalšími službami. Představa, kolik by vše mělo stát, vzejde až z vyhotovených projektů. Podle Hanzy to ale budou stamiliony korun.

Proměnu lokality pro město navrhl architekt Petr Sedláček. „Území kolem sídliště na Nové Vsi představuje pro městský region Teplice významnou a kvalitní rozvojovou územní rezervu. Pozemky ve vlastnictví města jsou v klimaticky příznivé poloze. K silným stránkám patří jedinečné rozhledové podmínky na pohoří Krušných hor,“ uvedl architekt Sedláček ve studii, ve které porovnával tuto oblast s další navrhovanou lokalitou pro koupaliště na Třešňovce u Panoramy. Nová Ves nakonec dostala přednost.

Budoucí atletický stadion



Ale i s lokalitou Třešňovky má město své plány. Vyrůst zde má v budoucnu atletický stadionek. Nové sportoviště chce město vybudovat za přibližně 100 milionů korun. „Součástí by byla také malá hala pro basketbal, volejbal a další halové sporty. K financování bychom kromě dostupných vlastních zdrojů chtěli využít dotaci od Národní sportovní agentury,“ sdělil náměstek teplického primátora Jiří Štábl (ANO). Zadlužit se kvůli tomu město nemusí, má na účtu rezervu z minulých let. V tomto případě ale jde zatím o vizi města.