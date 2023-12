Havarovaná cisterna a další auta zablokovala v pondělí ráno 11. prosince silnici mezi Teplicemi a Bílinou. Na místě zasahovaly záchranné složky. Náledí komplikovalo provoz na řadě silnic po celém okrese Teplice. V dopoledních hodinách se situace zlepšila.

Situace na silnici Teplice - Bílina. | Foto: Se svolením Patrika Kittnara

V uzavřeném místě v lokalitě od Hostomic do Chudeřic se ráno vytvořily kolony. Policie hned ráno odklonila dopravu na vedlejší silnice.

"Silnice I/13 mezi Teplicemi a Bílinou byla na 90,5 km uzavřena z důvodu hromadné nehody 9 vozidel, včetně převrácené cisterny," uvedla v pondělí ráno po šesté hodině mluvčí teplické policie Ilona Gazdošová.

Dopravní servis Policie ČR hlásil na Teplicku od rána celou řadu nehod:

* Například 6:35 v ulici Srbická, v obci Teplice, nehoda dvou osobních aut, bez zranění.

* 6:30 okres Teplice; nehoda u Hostomic, zdržení do 3 hodin; 2x OA.

* Od 6:45 silnice č. 13 z Bíliny - Chudeřice směr Teplice; nehoda; 3x OA, bez zranění

* Další nehody byly hlášené z Krupky a na Duchcovsku.

Mezi Teplicemi a Bílinou byla z pohledu nehod situace v pondělí ráno na Teplicku nejhorší. První řidič tu dostal smyk a postupně do něj narazila další auta. Bylo to na více místech najednou. Navíc tam byla převrácená i cisterna, ze které vytekl náklad na silnici. Likvidace následků je naplánovaná do pozdních večerních hodin.

Podle řidičů se od noci na pondělní ráno tvořilo náledí také na silnici z Bořislavi. "Klouzala jsem do práce, nebylo to nic pěkného. Cesta trvala mnohem déle, než normálně jezdím," řekla deníku jedna z řidiček, která tímto směrem mířila ráno do Teplic.

Oteplí se. Pondělní ranní ledovku vystřídají podle meteorologů teploty blížící se deseti stupňům. Druhá polovina týdne bude už chladnější.

Náledí na silnici je meteorologický jev, při kterém zemský povrch pokryje ledová vrstva vytvořená z vody, která se předtím na povrchu nacházela. Náledí vzniká tehdy, pokud teplota zemského povrchu klesne pod bod mrazu. Rozdíl mezi ledovkou a náledím spočívá ve způsobu jejich vzniku, avšak z hlediska jejich nebezpečnosti na komunikacích apod. není mezi nimi rozdíl. Z hlediska možností tvorby ledu se příznivé podmínky vyskytují často na mostech a v prostorech ve slunečním stínu (severní svahy apod.).