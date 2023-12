Havarovaná cisterna a další auta zablokovala v pondělí ráno 11. prosince silnici mezi Teplicemi a Bílinou. Na místě záchranné složky.

Nehoda cisterny mezi Teplicemi a Bílinou. | Foto: Se svolením Patrika Kittnara

V uzavřeném místě v lokalitě od Hostomic do Chudeřic se tvoří kolony. Policie odklání dopravu na vedlejší silnice.

"Silnice I/13 mezi Teplicemi a Bílinou na 90,5 km uzavřena z důvodu hromadné nehody asi 8 vozidel, včetně převrácené cisterny. Dopravu odkláníme u obce Tuchlov na Všechlapy. Dbejte zvýšené opatrnosti," uvedla v pondělí ráno po šesté hodině mluvčí teplické policie Ilona Gazdošová.

Dopravní servis Policie ČR hlásil na Teplicku od rána celou řadu nehod:

* Například 6:35 v ulici Srbická, v obci Teplice, nehoda dvou osobních aut, bez zranění.

* 6:30 okres Teplice; nehoda u Hostomic, zdržení do 3 hodin; 2x OA.

* Od 6:45 silnice č. 13 z Bíliny - Chudeřice směr Teplice; nehoda; 3x OA, bez zranění

* Další nehody byly hlášené z Krupky a na Duchcovsku.

Mezi Teplicemi a Bílinou je z pohledu nehod situace v pondělí ráno na Teplicku nejhorší První řidič tu dostal smyk a postupně do něj narazila další auta. Je to na více místech najednou. Navíc tam je převrácená i cisterna s naftou. Podle policie vyteklo na silnici a také do škarpy tisíc litrů nafty. Odstranění nehody nějakou dobu potrvá. Zjišťujeme k tomu podrobnosti.

Podle řidičů se od noci na pondělní ráno tvořila námraza také na silnici z Bořislavi. "Klouzala jsem do práce, nebylo to nic pěkného. Cesta trvala mnohem déle, než normálně jezdím," řekla deníku jedna z řidiček, která tímto směrem mířila ráno do Teplic.

Námraza na silnici je jedním z největších strašáků řidičů, a to jak těch začínajících, tak i těch zkušených. I přesto, že je automobil vybavený kvalitními zimními pneumatikami, v případě námrazy klesá přilnavost pneumatik k povrchu silnice na minimum. Stačí nízké teploty, déšť, mlha nebo sníh a řidiči se mohou velmi rychle dostat do problému. Náledí je totiž velmi nebezpečné a často číhá v místech, kde by ho řidiči nečekali.